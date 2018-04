Granada CF Manaj aseguró que no forzó la amarilla ante el Numancia para ir limpio con la selección Alfredo Aguilar El delantero considera más "importante" haber jugado con el combinado sub 21 albanés que con el absoluto SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 4 abril 2018, 09:33

El delantero del Granada CF Rey Manaj hizo algunas jugosas observaciones al hilo de su participación con la selección sub 21 de Albania en dos compromisos saldados con sendas derrotas frente a Eslovaquia con motivo de la fase clasificatoria para el Europeo Sub 21: el 23 de marzo (2-3, marcó dos goles) y el 27 (4-1, uno).

Sobre la cartulina amarilla que le fue mostrada ante el Oviedo, que es la que le hizo cumplir ciclo y sanción ante el Numancia, que es cuando estaba representando a su país, aseguró en TeleSport que “no la busqué deliberadamente por limpiarme e ir al equipo nacional. Pero mejor entonces, cuando regrese –ya lo hizo– no me perderé ningún partido de sanción”.

En torno en su vuelta a la Sub 21 albanesa reflejó que “"llevaba un año y medio desaparecido del equipo de las esperanzas. ¿Qué ha cambiado? Creo que las pequeñas cosas han cambiado. Lo principal es que el equipo juega bien, para obtener resultados. Un jugador, dos o tres, no significa nada. Lo primero y más importante es el equipo, por lo que no debemos centrarnos en quién falta, quién no viene y otras cosas”.

Finalmente, sobre su regreso al combinado nacional absoluto, que es lo que se anunció inicialmente, Manaj señaló que “hay pocos cambios allí. Las dos eliminatorias que tuvimos ante Eslovaquia fueron más importantes el encuentro de la absoluta ante Noruega, que era simplemente amistoso”.