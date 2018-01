Granada CF Aly Mallé no puede frenar al líder Huesca con su primer gol de la temporada Alfredo Aguilar El Lorca del también ex rojiblanco Fabri González cayó derrotado por dos a tres ante un Huesca que sigue aventajando en nueve puntos al Granada ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 21 enero 2018, 01:23

Aly Mallé se estrenó este sábado como goleador en LaLiga 1|2|3 durante el primer minuto del encuentro que enfrentó a su actual equipo, el Lorca, con el líder de la división de plata: la SD Huesca.

El tempranero tanto del ex rojiblanco no fue suficiente para que el conjunto de Fabri superase a un cuadro oscense que remontó el marcador adverso gracias a los goles anotados por Alexander González, Ezquiel Ávila y Gonzalo Melero. El nigeriano Emmanuel Apeh marcó el segundo gol del equipo lorquino pero acabó siendo expulsado, por lo que no pudo ayudar a sus compañeros a intentar deshacer el 2-3 con el que al final concluyó el encuentro.

Este resultado deja en una situación dramática al Lorca de Fabri, penúltimo clasificado con los mismos puntos que el colista, mientras que al Huesca le sucede lo contrario: continuará gobernando la tabla una semana más y lo hará con una ventaja de nueve puntos respecto al Granada.