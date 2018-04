GRANADA CF Machís: «Tenemos que dar un punto más de intensidad y de concentración en los partidos» PEPE VILLOSLADA / GCF El atacante venezolano asume que lo ha pasado «mal» durante sus cuatro semanas de sanción pero ahora quiere ayudar a que el Granada sea el equipo «que ha sido el resto de la temporada» ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 18 abril 2018, 14:24

Darwin Machís compareció este miércoles ante los medios en sala de prensa y subrayó que al equipo le falta «un punto más de intensidad y de concentración en los partidos» para obtener mejores resultados de los que está obteniendo. Estas fueron sus palabras.

-¿QUÉ TAL ESTÁS DESPUÉS DE TU SANCIÓN Y DE ESA LESIÓN QUE SUFRISTE LA SEMANA PASADA?: «Bien, necesité descansar pero en los últimos días he estado pensando y trabajando para volver a ayudar al equipo».

-¿CÓMO HAS VIVIDO TUS 4 SEMANAS DE SANCIÓN?: «Como la afición y los compañeros, mal. Fue un gran error mío el haber cometido ese acto en ese partido pero ya pasó, no hay vuelta atrás, lo pasé muy mal y me centré en trabajar para que esto pasara rápido y ya toca pensar en ir partido a partido».

-¿CÓMO ESTÁ EL ÁNIMO DE LA PLANTILLA?: «Seguimos con la mentalidad de que podemos conseguir el ascenso a pesar de los resultados que hemos obtenido. Todavía quedan siete partidos, tenemos que estar mentalmente muy fuertes y pensar que lo podemos conseguir».

-¿CREES QUE EL EQUIPO TIENE PROBLEMAS EN LA FINALIZACIÓN?: «Como el resto de la temporada en muchas ocasiones hemos tenido carencias y no hemos sido determinantes y en lo que queda debemos afinar eso y mejorar para que en las ocasiones que tengamos podamos ser determinantes»

-SI SE NECESITA LOS 90 MINUTOS, ¿PODRÍAS JUGARLOS O SE NOTARÍA FALTA DE RITMO?: «Si tengo la oportunidad de jugar los 90 minutos creo que podré aguantarlos».

-SE TE HA ECHADO DE MENOS ESTAS CUATRO SEMANAS, ¿CÓMO LLEVAS ESA PRESIÓN AÑADIDA?: «Entiendo que la afición comente que si Darwin no está en el campo el equipo no saca buenos resultados, pero yo no lo veo así. Me considero una pieza importante en el equipo pero este equipo se formó con muy buenos jugadores como para no depender de uno nada más. Yo solo espero que ahora que vuelvo a entrar pueda aportar mi granito de arena para lograr los mejores resultados».

-AHORA QUE ESTÁIS FUERA DEL PLAY-OFF, ¿QUÉ GRADO DE CONFIANZA TENEIS EN QUE SE VA A CONSEGUIR EL OBJETIVO?: «Hemos estado muy fastidiados por los resultados, porque hemos estado trabajando mucho y no se han dado y creo que tenemos que dar un punto más de intensidad y de concentración en los partidos. Estamos en una situación complicada y ahora tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte en casa y fuera de casa, que últimamente no hemos sacado buenos resultado pero tenemos que sacarlos obligatoriamente. Tenemos que ser un equipo compacto, solidario y, sobre todo, mentalmente tenemos que estar bien para sacar buenos resultados».

-¿QUÉ ESPERÁIS DEL PRÓXIMO PARTIDO ANTE LA CULTURAL LEONESA?: «Va a ser un partido fuerte como todos. Ellos se juegan la permanencia pero nosotros también nos jugamos muchísimo y en casa tenemos que hacernos poderosos y volver a ser el Granada que hemos sido el resto de la temporada».

-¿EN QUÉ HA CAMBIADO EL EQUIPO CON EL CAMBIO DE ENTRENADOR?: «No he notado mucho los cambios. Cada uno tiene su manera de trabajar y ahora que tenemos a este entrenador tenemos que adaptarnos a lo que él nos pide, hacerlo en la cancha, reflejar lo que entrenamos e intentar hacerlo lo mejor posible».