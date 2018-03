Granada CF Machís puede ser sancionado de dos a doce partidos Ramón L. Pérez El atacante venezolano se perderá con total seguridad los próximos encuentros del Granada ante Numancia y Lorca ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 20 marzo 2018, 02:26

Darwin Machís conocerá en las próximas horas su castigo por haber propinado un cabezazo a Viti en el tramo final del Oviedo-Granada y todo hace indicar que la sanción más leve que le podría caer al atacante venezolano sería de dos partidos. La cuestión reside en si el Comité de Competición catalogará su gesto como agresión o no. La normativa es clara a la hora de conocer la sanción mínima para futbolistas expulsados con roja directa en una acción en la que el balón no estuviera en juego. El artículo 114 del código disciplinario dice textualmente que «en aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos dos partidos». El árbitro recogió en el acta que expulsó a Machís por «propinar un cabezazo a un adversario estando el juego detenido. Dicho jugador tuvo que ser atendido, pudiendo reincorporarse al juego posteriormente». Por eso, en el peor de los casos, la aplicación del artículo 98.1, la sanción iría de cuatro a doce partidos por «agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose (...) la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido(...)».

Granada-Osasuna, 7 de abril

Por otra parte, LaLiga anunció ayer los horarios de la jornada 34 de Segunda división y el Granada-Osasuna ha quedado programado para sábado 7 de abril a las 16:00 horas. El Granada llegará a esta cita, televisada por Gol, tras enfrentarse al Lorca; y el Osasuna, al CD Tenerife.