Granada CF | Protagonista Machís podrá jugar las jornadas ocho, nueve y diez Ramón L. Pérez El extremo del Granada no ha sido convocado por Venezuela para los dos próximos encuentros oficiales de la vinotinto. Sergio Peña sí será baja por estar citado con Perú ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 30 septiembre 2017, 20:11

Este sábado se confirmó una noticia que no cabe duda de que es positiva para los intereses del Granada: el extremo Darwin Machís no ha sido citado por el técnico de Venezuela Rafael Dudamel para los dos próximos compromisos de la vinotinto ante Uruguay (5 de octubre) y Paraguay (10 de octubre) y, por tanto, estará a disposición del técnico rojiblanco José Luis Oltra en las jornadas ocho (Granada-Lugo), nueve (Nástic-Granada) y diez (Granada-Oviedo) de la Liga 1|2|3.

Tal y como avanzó IDEAL en la entidad rojiblanca existía optimismo acerca de esta posibilidad de no convocatoria del jugador venezolano puesto que la vinotinto ya no tiene opciones de clasificarse para el Mundial del 2018 y, además, la notificación de su convocatoria con la selección no había llegado con 15 días de antelación respecto a las fechas en las que se van a disputar los partidos.

Por el contrario, Sergio Peña sí que fue citado con anterioridad por el técnico de Perú para los encuentros que el combinado peruano va a disputar este mes de octubre ante Argentina (5 de octubre) y Colombia (10 de octubre), motivo por el que el mediapunta se perderá los encuentros del Granada ante Lugo y Nástic y será duda, dependiendo de lo que juegue y de cómo regrese físicamente, para el encuentro de la décima jornada, que se disputará el 14 de octubre.