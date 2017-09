GRANADA CF Machís, estrella en la primera victoria rojiblanca de la temporada Los medios locales y nacionales que cubrieron el Granada-Córdoba destacaron la actuación del extremo venezolano en un encuentro en el que el equipo granadino celebró una victoria “19 partidos y 207 noches después” ANTONIO NAVARRO Lunes, 25 septiembre 2017, 01:12

El triunfo del Granada ante el Córdoba fue el primero de la temporada para los de José Luis Oltra, que acumulaban 19 partidos oficiales sin ganar, y tuvo como protagonista indiscutible al venezolano Darwin Machís, autor de un doblete que lo hace ser subrayado como el mejor jugador de los granadinos por los medios de comunicación que cubrieron el encuentro.

En la edición impresa de IDEAL la crónica del partido se tituló “19 partidos y 207 noches después” y en la misma se relató que “por si faltaban testigos hasta John Jiang se encontraba en el palco (…) Jiang pudo celebrar algo gracias al último ‘regalo’ que le ha dejado Gino Pozzo. La cesión de Darwin Machís, propiedad del fondo italiano, tendrá que darla por besada. Desencadenó la victoria sin discusión. La potencia del venezolano le hace columpiarse entre la operación frustrada -si yerra un control en carrera- y la ejecución maravillosa, que acaba sentenciando como quiebre una cintura o apure el sprint. Tuvo protagonismo en los tres goles (…) El Granada fue por fases un equipo más consistente aunque le quede bastante para adquirir el poso que evite alegrías al adversario, como las que se sucedieron en las postrimerías, tras el 3-0, luego maquillado”.

En el portal del Diario Córdoba la crónica fue titulada “A punto del sonrojo” y en ella se destacó que “de vez en cuando hay que recordar algo que es de perogrullo, una obviedad, porque con tanto mensaje intersemanal interesado y tanta zarandaja se puede llegar a perder la perspectiva y, alguno, hasta el oremus. El Granada llevaba 206 días sin lograr un triunfo. Seis meses sin festejar una victoria. Esta temporada en Los Cármenes, por ejemplo, no pasó del empate a cero ante el Albacete. Al Córdoba le hizo tres goles y pudo endosarle una goleada si Kieszek no está acertado en el penalti que detuvo ante Adrián Ramos en el minuto 58, o el larguero no repele un golpe franco directo de Álex Martínez en el minuto 34, por no recordar otras oportunidades hasta el minuto 80, en el que desconectó descaradamente”.

A nivel nacional, Marca tituló su crónica “El Granada ve la luz medio año después y en un derbi” y subrayó que “sin complejos se presentó el Córdoba en Los Cármenes, protagonizando las primeras escaramuzas cerca del área defendida por Javi Varas. Mientras, el cuadro nazarí trataba de desperezarse, asimilando el nuevo sistema impuesto por el técnico nazarí. Pero no tardó el Granada en despertar del letargo con una latigazo tempranero que sorprendió a los verdiblancos (...) Sin tiempo para calentar los músculos, Machís volvió a actuar con verdugo de los cordobeses tras la reanudación, finalizando con acierto un eslalon que él mismo protagonizó sobre la frontal del área rival”.

Por otro lado, en as.com se reflejó que “El Granada logró la primera victoria de la temporada”. El diario madrileño resaltó que “Darwin Machís se echó al equipo a sus espaldas para llevar al Granada a su primera victoria de la temporada al imponerse a un Córdoba que tuvo mucha posesión de balón en el choque pero que se mostró bastante inofensivo. Machís, criticado por el técnico José Luis Oltra tras el último partido, tomó buena nota y sacó a los suyos del atolladero de no haber ganado aún con una balsámica victoria que llegó gracias a sus goles, uno al inicio de cada tiempo, que desencajaron a un Córdoba tan voluntarioso como poco lúcido. En los instante finales marcaron Joselu el 3-0 y Sergi Guardiola el único tanto visitante”.