Machís deja al Cádiz sin opciones de ascenso

El mejor partido del Granada en los últimos tres meses ha sido el único en el que el conjunto rojiblanco no se jugaba nada. La ausencia de presión sirvió como un estímulo positivo a los rojiblancos, que despidieron el campeonato ganando al Cádiz y dejando a la escuadra gaditana sin posibilidades de ascender a Primera.

Machís acuchilló a un Cádiz que venció sin merecerselo a los granadinos en la primera vuelta y que en este último encuentro de liga estuvo arropado por más de un millar de seguidores cadistas en las gradas del Nuevo Los Cármenes.

La afición local actuó de una manera o de otra en función de lo que le ofreció su equipo. Hubo tímidos silbidos a los jugadores cuando se anunciaron las alineaciones por megafonía, pero la hinchada aplaudió a los suyos cuando vio que en esta ocasión sí que honraron el escudo, dominando practicamente desde los primeros minutos. Baena avisó a Cifuentes con un trallazo que se estrelló en el larguero (m.11) y Adrián Ramos también estuvo cerca de abrir la lata con un disparo que el guardameta cadista desvió a córner (m.29). En esta ocasión la ansiedad fue del Cádiz, que apenas inquietó a Rui Silva en toda la primera mitad. Un disparo de Perea que se marchó desviado por poco fue el pobre bagaje de los de Álvaro Cervera, que se fueron al descanso por debajo en el marcador debido a que Machís adelantó al Granada con un potente mísil desde fuera del área a tres minutos del intermedio.

En la segunda mitad el Cádiz salió mucho más despierto y un ex rojiblanco como Brian Oliván puso un preciso centro al área que Carrillo convirtió en el gol del empate al cabecearlo junto al primer palo (m.47). Quique Pina y los muchos aficionados cadistas que animaron a su equipo con un comportamiento ejemplar durante todo el partido seguro que creyeron que la remontada era posible, pero Machís no lo estimó así. El de Tucupita firmó un partido sensacional, estrelló otro balón en la madera -el segundo de su equipo tras el de Baena- y anotó el 2-1 con un disparo cruzado cuando el Cádiz ya jugaba con diez por la expulsión de Rober Correa. Minutos después fue sustituido y se despidió de su público entre aplausos, sin que se sepa donde jugará el año que viene. Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo del equipo amarillo, sin fuerzas para recuperar la plaza de promoción de ascenso en la que había iniciado la jornada. El encuentro terminó, y la temporada también, con una sorprendente victoria rojiblanca. La afición del Cádiz aplaudió a sus jugadores, feliz por la temporada realizada pese al patinazo en este tramo final de Liga. Por su parte, la del Granada se marchó a casa cargando más pena que gloria, más nostalgia por lo que pudo ser que felicidad por lo que fue finalmente. Su equipo acaba el curso en décima posición con 61 puntos. Dando la cara cuando ya era demasiado tarde. Se abre el periodo de reflexión y de fichajes. El próximo año más. Habrá que ver si mejor.

FICHA TÉCNICA

Granada CF:Rui Silva; Víctor Díaz, Saunier, Germán Sánchez, Álex Martínez; Baena, Alberto Martín (Kunde, m.70), Quini (Puertas, m.76), Darwin Machís (Joselu, m.81); Espinosa; y Adrián Ramos.

Cádiz CF: Cifuentes; Correa, Servando, Mauro, Brian Oliván; Abdullah, Álex Fernández, Barral (Carrillo, m.27), Álvaro García; Perea (Salvi, m.51); y Jona (Aitor García, m.14).

Goles: 1-0, m.42: Machís; 1-1, m.47: Carrillo; 2-1, m.80: Machís.

Árbitro: Ocón Arraiz (colegio riojano). Expulsó al visitante Rober Correa en el minuto 61 por doble amarilla. También amonestó a los cadistas Brian Oliván y Mauro.

Incidencias: Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 7.844 espectadores (cifra oficial).