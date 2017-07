GRANADA CF «Machís decidirá su futuro en unos días» Darwin Machís, durante un partido la pasada temporada ante el Athletic con el Leganés, equipo en el que jugó cedido por el Granada. / EFE Rodolfo Orife, agente del delantero venezolano, señala que bastantes equipos de Segunda lo quieren JULIO PIÑERO Granada Lunes, 3 julio 2017, 00:35

Darwin Machís deberá deshojar la margarita en unos días. Su intención es seguir jugando en Primera para no bajar un escalón. El Girona, uno de los recién ascendidos, se ha interesado por su situación, aunque no ha llegado de momento a presentarle una propuesta. Tan solo se ha quedado en un tanteo de los muchos que se dan por esta época antes de confeccionar las plantillas. En el Leganés no logró afianzarse como titular y eso hace que no sea tan asequible para él encontrar acomodo ahora en la máxima categoría.

Sin embargo, en Segunda sí que cuenta con varios pretendientes y entre ellos está el Granada. Él apura las opciones para actuar en Primera, pero no va a esperar mucho más y en unos días tomará una determinación. Deberá darse un acuerdo a tres bandas, ya que el delantero venezolano, de 24 años, pertenece al fondo de inversión de Gino Pozzo y su contrato, que expira en junio de 2020, está a nombre del club granadino.

Los principales rivales que va a tener el equipo rojiblanco en esa pelea por hacerse con sus servicios son el Cádiz y el Oviedo. Ambos están apretando para tratar de convencer al jugador. Rodolfo Orife, de la agencia You First Sports, que se encarga de su representación, es el que se encuentra analizando todas las posibilidades que ofrece el mercado antes de abordar la decisión definitiva. «Ahora mismo estamos valorando las opciones y en los próximos días tendremos que decidir ya», comentó a este diario.

El agente no otorga una ventaja más clara para que el jugador se decante finalmente por el Granada. La decisión va a depender del equipo que le ofrezca unas condiciones más ventajosas y donde vea que va a contar con mayor probabilidad de ser un jugador importante durante esta próxima temporada. «Las posibilidades de jugar en el Granada son las mismas que tiene de hacerlo en otro sitio, por eso aún no hemos decidido nada. Hay bastantes equipos de Segunda interesados en él. Habrá que elegir lo mejor y hacerlo con tranquilidad», señaló Orife para explicar cómo está ahora el tema sobre su futuro.

A favor del equipo rojiblanco juega el hecho de que su pareja es granadina y está esperando una hija. También adquirió una vivienda en propiedad en Huétor Vega hace un tiempo. Son lazos que podrían influir por su parte a la hora de tomar una decisión en igualdad de condiciones, aunque sería un acuerdo que también necesitaría el beneplácito de Gino Pozzo, al disponer de sus derechos económicos. Al jugador le hubiera gustado quedarse la pasada temporada, pero fue descartado por Paco Jémez y también influyó el hecho de que ocupara plaza de extracomunitario.

En el Cádiz están Quique Pina y Juan Carlos Cordero, que lo conocen bien desde que llegó al fútbol europeo al ser reclutado por la red de ojeadores del Udinese. En el Granada B sacó a relucir su velocidad y su capacidad para ver puerta, algo que también logró en el Huesca, cuando Juan Antonio Anquela estaba como entrenador. El técnico jienense, recién firmado para el banquillo del Oviedo, es el que también desea contar con él. Ahora es un jugador más maduro y en Segunda puede desequilibrar en la zona de ataque por sus características.

Lo más probable es que sea ya en el transcurso de esta semana cuando Machís se decante por un equipo. El Granada trata de jugar sus cartas para intentar convencerlo. Con el Huesca llegó a marcar nueve goles en la temporada 2015/16, lo que supone un aval importante para que sea ahora un futbolista cotizado en esta categoría. Cuando llegó a España para jugar en el filial lo hizo como delantero centro, pero con el paso del tiempo Joseba Aguado percibió que por sus condiciones podía obtener un mejor rendimiento si se ubicaba en la banda izquierda.