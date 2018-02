Revista de prensa Machís se basta para que el Granada doblegue al Valladolid A. AGUILAR Los medios locales y nacionales que cubrieron el encuentro destacaron el decisivo papel del atacante venezolano, que fue suficiente para un Granada que "se tapó como nunca" ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 11 febrero 2018, 01:18

La victoria cosechada por el Granada en casa ante el Valladolid (1-0) supo a gloria a un equipo rojiblanco que estuvo encerrado defendiendo esta mínima ventaja durante casi toda la segunda parte. Nuevamente Machís fue fundamental y nuevamente un resultado corto llevó la tensión a las gradas, tal y como recogen todos los medios de comunicación encargados de cubrir el encuentro.

En la edición impresa del diario IDEAL (y ahora también para suscriptores de On+) la crónica del partido se tituló “Machís atiza y el Granada se tapa” y en la misma se relató que el venezolano "se mantuvo fiel a su romance con Los Cármenes y su gol bastó porque el Granada se tapó como nunca. El Valladolid, máximo goleador de Segunda división, se quedó a cero, circunstancia inusual para el delicado sistema nazarí. Los blanquivioletas se petrificaron en una llegada fulgurante del venezolano, que ya lleva nueve dianas, todas convertidas en casa. Los rojiblancos verificaron su blindaje desde entonces y pasaron el examen. Germán Sánchez se comportó como un habitual tras muchos partidos sin rascar bola. La lesión de Montoro antes del receso afectó al juego, que se hizo áspero, pero el equipo conservó el orden ante el aleteo pucelano. Debutó Agra, que agrega electricidad al ramillete de Oltra. Concluye una quincena fantástica. El chequeo vendrá a domicilio".

Por su parte, en la web de El Norte de Castilla se resaltó que “El Pucela se descuelga en Granada” y en la crónica del partido se apuntó que “un garrafal error en defensa, esta vez a los 27 minutos, propició el gol de Machís, a pase Víctor Díaz, que descolgó al Real Valladolid anoche en Los Cármenes del grupo de equipos que luchan por un puesto para disputar el 'play-off' de ascenso. Sampedro renunció a sacar en el once a Ontiveros y dispuso un centro del campo con Luismi, Anuar, Hervías Plano y Gianniotas, que asistieron más a los defensas que a Mata durante los 45 primeros minutos. Hasta el punto de que el Valladolid no ensayó ni un disparo a puerta en la primera mitad y se limitó a defender ante un Granada que salió con aires de superioridad, dando miedo, como si el rival no tuviera nada que hacer (...) El Real Valladolid, que demostró en la segunda parte que no es inferior a una Granada plagado de 'estrellas' de verdad y virtuales, dejó claro también que le cuesta remontar y sumar puntos a domicilio".

En la versión digital del diario Marca el titular de la crónica fue “Machís alumbra al Granada” y en la misma se relató a los lectores que "los rojiblancos se impusieron al Valladolid con un encuentro sólido y efectivo”, resuelto con un gol que "despertó la ambición de los locales, lanzados a por el segundo. Y durante muchos minutos pusieron contra las cuerdas a los pupilos de Sampedro, que lograron alcanzar el descanso manteniendo vivas las opciones de luchar por los puntos en el segundo asalto".

Por otro lado, en as.com la crónica fue titulada “Machís se basta para derrotar al Real Valladolid”. El diario madrileño resaltó que "un gol del atacante venezolano le bastó al Granada para llevarse la victoria y dormir en zona de playoff de ascenso. El Real Valladolid, por su parte, hizo un partido decepcionante, apenas creó ocasiones de gol pese a ser el máximo realizador de la Liga y ve parada de golpe su ascenso en la clasificación. Se enfrentaban el máximo goleador del año pasado Joselu frente al máximo realizador de este año, Mata. Ninguno logró marcar".