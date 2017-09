GRANADA CF Luis César advierte: «Vamos a por el Granada, no voy a esperar a que tenga un error» El técnico del Real Valladolid también señala que el cuadro rojiblanco tiene “sus particularidades” aunque añade “que voy a intentar ganarle por lo que hagamos” SERGIO YEPES Martes, 12 septiembre 2017, 09:45

Después del espectáculo ofrecido por el Real Valladolid en el derbi ante la Cultural Leonesa –que acabó con el resultado de 4-4 después de parciales de 2-0 y 2-4– su técnico, el pontevedrés Luis César Sanpedro, realiza declaración de intenciones e incluso apunta al Granada CF.

De hecho, en declaraciones a la Cadena Ser de Pucela el estratega comentó ayer sin tapujos que “yo voy a por los contrarios. No hay un plan para jugar en Zorrilla o fuera. Somos precavidos, miramos con lo hace el rival, prefiero arriesgar y arrepentirme que no arrepentirme de no haberlo hecho, eso lo tengo muy claro. Ahora vamos a por el Granada con sus particularidades. Yo no voy a esperar a que tengan un error para ganarles, yo voy a intentar siempre ganarle por lo que hagamos”.

Por otra parte, el gallego reconoció que el pasado encuentro disputado por los suyos le hizo quedar “en estado de shock”. “Me ha sido muy difícil poner el foco sobre el partido. Si me dices antes de que Masip parara el penalti que el partido iba a acabar 4-4 no me lo creo, pero tampoco cuando conseguimos el 2-4. Reconozco que acabé en estado de shock, no sé si estaba contento, triste o ambas cosas. Fue un partido muy extraño, con penaltis que no son, goles en propia meta; cosas raras. Al final tengo que quedarme con lo que tenemos, después de tres partidos siete puntos y tres equipos que hasta ahora han sido mejor que nosotros en la puntuación, nada más”, añadió al respecto.