El Lorca, único equipo de Segunda sin entrenador confirmado El conjunto murciano está a la espera de que su dueño, Xu Genbao, viaje desde China y cierre la contratación de un nuevo técnico tras la no continuidad de David Vidal ANTONIO NAVARRO Jueves, 29 junio 2017

Los días de verano van transcurriendo y la maquinaria de pretemporada cada vez empieza a estar más engrasada en los clubes de la Segunda División española.

La presentación de los entrenadores, de los nuevos jugadores, de las campañas de abonados… El ritual suele ser similar en las semanas previas al mes de julio pero, a falta de poco más de 48 horas para que llegue el mes en el que los equipos españoles regresan de vacaciones, uno de ellos aún no sabe cual es el nombre de su inquilino en el banquillo durante la próxima temporada.

Se trata del Lorca FC, equipo heredero de La Hoya Lorca y propiedad del chino Xu Genbao. Desde la entidad, recién ascendida a Segunda, se informó hace varias semanas que David Vidal no continuaría en el banquillo a pesar del éxito obtenido y según publica el diario La Verdad “el problema es que Xu Genbao se encuentra en China, no se sabe cuándo volverá a España y es el dueño del club quien tiene que dar el visto bueno al nuevo entrenador. Hasta que no lo haga, tampoco se podrá seguir con la planificación de la plantilla, con los descartes de los jugadores que tienen contrato y los nuevos fichajes”.

Los 21 equipos restantes sí que tienen entrenador confirmado y son los siguientes:

Sporting: Paco Herrera

Osasuna: Diego Martínez

Granada: José Luis Oltra

Cádiz: Álvaro Cervera

Tenerife: José Luis Martí

Huesca: Rubi

Real Oviedo: Anquela

Real Valladolid: Luis Sampedro

Córdoba: Luis Carrión

Lugo: Francisco

Reus: López Garai

Rayo Vallecano: Míchel

Sevilla Atlético: Tevenet

Gimnástic: Lluis Carreras

Real Zaragoza: Natxo González

Numancia: Jagoba Arrasate

Almería: Ramis

Alcorcón: Julio Velázquez

Cultural Leonesa: Rubén De la Barrera

Barcelona B: Gerard López

Albacete: José Manuel Aira