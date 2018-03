El Lorca FC contacta con Germán Crespo para relevar a Fabri González G. MOLERO El actual técnico del Huétor Tájar no ve con malos ojos esta opción, que impediría el reencuentro del lucense con la afición del Granada SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 22 marzo 2018, 12:31

El reencuentro de Fabri González con la afición del Granada CF a cuenta del partido que tendrá lugar en el Artés Carrasco por la trigésimo tercera jornada de competición en Segunda división puede que finalmente no tenga lugar. Y es que la escuadra murciana está buscando relevo para el lucense, quien podría tener las horas contadas tras el choque de este domingo en Tenerife. Y de hecho, ha contactado con dos entrenadores para relevarlo, uno de los cuales es un viejo conocido de la afición local: el máximo responsable del Huétor Tájar, Germán Crespo.

El que fuera jugador exrojiblanco no ve con malos ojos esta opción, que en principio le permitiría seguir en el Lorca FC en el tránsito de la próxima temporada. Hace unas semanas lo quiso fichar el Real Jaén, conjunto también del grupo noveno de Tercera que finalmente no abonó su cláusula de rescisión. Una tesitura ante la que no se encontraría la formación murciana porque milita en categoría superior, lo que le haría aprovechar una cláusula del preparador que le permitiría libertad.