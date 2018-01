GRANADA CF Kunde: «Sé que va a llegar nuestro momento, en el que nadie nos va a parar» Pierre Kunde, en la ciudad deportiva del Granada. / ALFREDO AGUILAR «Vamos a ascender, de eso estoy seguro», resalta centrocampista camerunés, que se ha ganado la confianza de Oltra en el mediocampo del conjunto rojiblanco RAFAEL LAMELAS Jueves, 11 enero 2018, 01:39

Pierre Kunde llegó a España con solo 16 años, sin su familia, y se enroló en el conjunto madrileño del Alcobendas, buscando hacer carrera con el fútbol. Allí captó el interés del Atlético de Madrid, que le reclutó para su cantera. Tutorizó sus pasos durante un tiempo hasta cederle la temporada pasada al Extremadura, de Segunda división B. Allí brilló y este verano muchos equipos de Segunda llamaron a su puerta. El Granada le adquirió en préstamo, sin opción de compra. Empezó siendo un suplente reiterado hasta que tuvo una oportunidad de titular ante la Cultural Leonesa. Ese día se ganó la confianza de José Luis Oltra.

-Usted es el ejemplo de la superación. Aprovechó su ocasión para no dejarla escapar.

-La verdad es que estoy muy contento. Puse trabajo y no he bajado los brazos en ningún momento. Sabía que con la plantilla que tenemos era difícil ser titular. Hay que currárselo mucho. El míster me dio la oportunidad y estoy feliz. También con los compañeros, que me apoyan y me dan la confianza de jugar. Voy a hacer todo lo posible para ayudar al equipo.

-¿Cree que podía despertar alguna duda el hecho de que no hubiera jugado en Segunda?

-Venía con las ideas claras. Quería crecer personalmente como futbolista y sabía que el Granada me iba a dar eso. Venía de Segunda B y era consciente de que era difícil adaptarse, pero cuando te esfuerzas y sabes lo que quieres, obtienes esto.

-El Granada pide su cesión al Atlético de Madrid pero no consigue una opción de compra, señal de que los del Wanda tienen confianza futura en usted.

-Sí, creo que es así. Para mí es un plus en mi carrera. Estoy trabajando mucho para poder volver allí algún día y jugar en Primera división. Me encantaría hacer una buena campaña en un equipo como el Atleti.

-Empezó la temporada como mediapunta pero ahora se está desenvolviendo algo más atrás. Últimamente, como organizador.

-En el Atleti jugaba de mediocentro, tanto defensivo como ofensivo, pero en el Extremadura cambió todo. En la primera vuelta todavía mantuve mi posición anterior, pero en la segunda hubo cambio de entrenador y vio mi capacidad de llegada y me adelantó. Me fue muy bien, la verdad. Hice bastantes goles. A Granada llegué con la pretensión de desarrollarme como mediapunta pero con la plantilla que tenemos, con lo difícil que está jugar, el entrenador me ha adaptado a un lugar que no es nuevo para mí. Intento mejorar todos los días y dar lo que puedo.

-Su día clave fue en León, precisamente en una ausencia de Montoro, como ocurre ahora.

-Sí. Además sabía que era mi oportunidad porque así me lo comunicaron. Demostrar que podía jugar y el tipo de futbolista que soy. Pienso que la aproveché.

-¿Será un problema esta nueva baja de Montoro?

-Creo que se va a solucionar bien. Tenemos muchos jugadores aptos. Siempre que falla alguien, hay otro que le puede tapar aportando de igual manera. Montoro es muy importante pero encontraremos una solución para su posición. Ya me pasó a mí cuando él no estaba.

-¿Cómo se ha ido puliendo en su manera de actuar?

-Tengo que agradecérselo a mis compañeros también, que son buenísimas personas, porque me lo pusieron muy fácil. Son gente amable, que te dan el cariño que necesitas. Con el grupo, jugando, te apoyan al máximo.

-¿Quién ha sido su principal ayuda en el vestuario?

-Cuando llegué fue Martin Hongla, que estaba ya aquí el año pasado y es de mi país. Siempre me juntaba con él porque le conozco desde hace mucho tiempo. Luego hice muy buena relación con Darwin Machís, que le gustan mucho las bromas igual que a mí. También con Rey Manaj, que tiene también el mismo sentido del humor. Salimos mucho juntos a tomar un café y charlamos de nuestras cosas.

-Hay algo que parece claro en este Granada. Con independencia de los resultados, siempre parece un grupo muy unido.

-Por encima de ganar o perder, siempre hemos mantenido la piña en el vestuario. Es algo positivo porque todos vamos a lo mismo.

-Llegó muy joven a España. ¿Cómo se fue integrando?

-Al principio fue muy complicado. No hablaba español, no entendía bien el juego... Al final poco a poco fui estudiando y gracias a mi representante, me fui acostumbrando y todo fue mejor.

-Camerún, su país, se ha quedado fuera del Mundial. Usted ha jugado en sus categorías inferiores. ¿Piensa que puede formar parte de la nueva hornada?

-Es una pena que no se clasificara. Es una cosa muy bonita defender los colores de tu país. Estoy trabajando y esperando mi momento, para poder disfrutar con mi selección algún día.

-¿Ve al Granada ascendiendo?

-Yo sé que va a llegar nuestro momento, en el que nadie nos va a parar. No tengo preocupación con ello porque sé el trabajo que estamos haciendo. Tenemos capacidad para ganar todo lo que tenemos delante. Sé que vamos a ascender. De eso estoy seguro.

-¿Y será de forma directa?

-Espero, ni 'play off' ni nada. En junio tenemos que estar de vacaciones (sonríe).

-¿Se ve en un Granada de Primera división?

-No sé el futuro pero para mí el Granada es un gran club, que tiene una afición maravillosa. Si ascendemos, podríamos estudiarlo.

-¿Echa de menos su Camerún natal tras tantos años aquí?

-Eso siempre. Echo mucho de menos a la familia. Vine solo y sigo solo. Hablo con ellos a través del móvil para sentirnos cerca. Es una situación dura.