Filial Llega el momento de certificar el objetivo para Ejido y Granada B ALFREDO AGUILAR Ejidenses y granadinos se miden esta tarde en Santo Domingo en un duelo en el que ambos necesitan puntuar para asegurarse la salvación ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 6 mayo 2018, 01:12

Sin agobios, pero sin necesidad de tener que esperar a la última jornada de Liga para sellar el objetivo de la salvación de manera matemática. Así llegan el CD El Ejido 2012 y el Granada B al partido que los enfrenta esta tarde en Santo Domingo, en el que buscarán un triunfo que los sitúe lo más arriba posible. La situación de ambos contendientes es idéntica. Los dos están en la zona media, cuentan con 48 puntos y le tienen el average particular ganado al Mérida –decimosexto– por lo que si puntúan no tendrán que mirar resultados en otros campos para saber si su permanencia en Segunda B es matemática o no.

Los ejidenses han estado la mayor parte de la temporada en la zona media-baja de la tabla por lo que dejar hecha la permanencia en la penúltima jornada puede ser todo un éxito.

El filial rojiblanco ha estado más cerca de los puestos de promoción de ascenso que de la zona baja por lo que, aunque sea de manera inversa, el tener la salvación casi hecha a estas alturas de la temporada también es un éxito pues desde el club siempre se ha manifestado que el objetivo para esta campaña era salvarse y conseguir que los futbolistas crecieran para que tengan opciones de dar el salto al primer equipo.

Si el Granada B no llega a esta fecha del campeonato con la salvación sellada de manera matemática es porque acumula dos derrotas consecutivas, pero la ventaja de los rojiblancos respecto a la promoción de descenso es amplia y solo un cataclismo podría alterar la tranquilidad en la que el filial ha vivido durante prácticamente toda la campaña. En el apartado de bajas para este partido de la penúltima jornada de liga el preparador del Granada B, Rafa Morales, en este momento cuenta con todos sus jugadores disponibles al recuperar a Caio Emerson (lesionado los tres últimos encuentros) mientras que su homólogo en el banquillo del CD El Ejido, Alberto González, no podrá alinear a los lesionados Gabri, David Fernández y Rodri mientras que Javilillo y Paquito serán duda hasta última hora. El técnico granadino Rafa Morales ha comentado en la previa del encuentro que su equipo tiene que aspirar a «hacer las cosas lo mejor posible» ante un rival que es «un equipo complicado en las contras, que corre y que es agresivo».