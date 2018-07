Granada CF Las limitadas cesiones entre equipos 'hermanos' R. L. P. La fórmula se explotó en su día con el Udinese, pero ahora está más limitada. Ramos es el único caso en la era Jiang RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 8 julio 2018, 01:14

John Jiang planteó en su última comparecencia una solución para reforzar al Granada si el tope salarial exprime las posibilidades económicas del club debido las cargas actuales y la reducción de ingresos. Volvió a poner de ejemplo, como ya hizo un año antes, el caso de Adrián Ramos, delantero que juega en el Granada cedido por el Chongqing Lifan, que asumió el pago de su traspaso al Borussia Dortmund (la web Transfermarkt lo eleva a 12 millones de euros) y gran parte de su salario, de tres millones netos, de los que el Granada sólo se ocupa de una cantidad en torno al medio 'kilo'. Sin embargo, de momento no han llegado nuevos activos bajo esta fórmula, ya sea con el Chongqing o con la posibilidad abierta del Parma o el Tondela.

Hope tendrá que decidir si emplea estas operaciones, si bien esto ahora está muy vigilado por la FIFA y puede encontrar el rechazo en el entorno de los propios clubes, que pueden no comprender que se dedique parte de la economía de sus equipos en otro país, aunque el máximo accionista sea el mismo (con Belenguer en el conjunto portugués).

Además de la prohibición de los fondos de inversión, tampoco se pueden hacer ya cesiones ilimitadas de un mismo equipo a otro (como pasaba con el Udinese al principio del ciclo de vinculación de Pozzo), pues LaLiga tiene un mecanismo que penaliza esto. Se pueden hacer dos préstamos sin problema alguno, pero a partir del tercero se imputa en el tope salarial por el doble de lo que cobre el futbolista. De esta forma se vigila que esto no se convierta en una estratagema para no sufrir las angustias del control financiero. Por tanto, aunque esta sea una posible solución, puede no ser la panacea.