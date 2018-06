Entrenador Leve demora en el arranque de ciclo de Diego Martínez Martínez (dcha), en su última visita a Los Cármenes como rival. / R. L. P. Los abogados de los rojiblancos no consiguieron cerrar ayer la contratación de Diego Martínez, cuya firma se aplaza a hoy RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 14 junio 2018, 01:41

El arranque del nuevo ciclo de Diego Martínez como entrenador del Granada se demoró repecto a lo que las partes estimaban y no arrancó ayer. Según fuentes del club rojiblanco, prosiguen los formalismos entre los abogados para fijar el contrato que unirá al técnico vigués con los rojiblancos, en principio por una campaña. Pequeños flecos impidieron que se rubricara la documentación, aunque las mismas fuentes insisten en que hoy mismo debería de aclararse todo.

El entorno de Martínez está deseando ponerse a trabajar cuanto antes y, una vez que se oficialice el acuerdo, no se debe retrasar su primera comparecencia pública como preparador nazarí. Viene acompañado por los tres ayudantes que estuvieron con en el Osasuna. Juan Cervían como segundo técnico, Pepe Conde en la preparación física –quien ahora mismo está en Rusia con la Selección española en labores de readaptación– y el analista de vídeos Álvaro García. No se espera que haya más retrasos y este jueves ha de iniciarse la era del gallego.

Ninguna pretemporada es igual al anterior. Y en fútbol, tampoco. No obstante, siempre se suele echar la vista al pasado y se comprueba como para bien o para mal existen similitudes y diferencias respecto a lo vivido. En el caso del Granada la principal variación respecto a la misma fecha en 2017 es que entonces ya sí que se había confirmado el nombre del entrenador, José Luis Oltra, y también se conocía el de los tres primeros fichajes: Joselu, Javi Varas y Antonio Puertas. Este año la Liga ha terminado más tarde al participar en la Segunda división y ello ha condicionado que el nombre del técnico aún no se haya hecho oficial –se sabe que Diego Martínez será el elegido extraoficialmente– y que tampoco se hayan confirmado fichajes, aunque el número de llegadas de cara al próximo curso será mucho menor y por tanto no se respetarán los ritmos del verano anterior, en el que el Granada llegó a firmar un total de 18 novedades.

Abonos por Internet

Eso sí, no todos los avances de la entidad van a menor ritmo que la campaña anterior. El director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, informó que la campaña de abonos arrancará «a finales de junio» y en 2017 las fechas coincidieron. Fue el 28 de junio cuando el Granada anunció su campaña con el lema 'Tengo una corazonada' y desde el club se habló del deseo de alcanzar la cifra de 10.000 abonados, un objetivo que la dirección pudo cumplir gracias al entusiasmo de la hinchada, que respondió a la llamada de su equipo pese a que la anterior temporada había sido bastante traumática. Este año es más que probable que se pueda ejercer la renovación por Internet.