Granada CF Un lateral con alma de extremo Víctor Díaz pone un centro, una acción habitual en él, en el partido ante el Alcorcón. / Ramón L. Pérez El futbolista sevillano es el único jugador de la plantilla que ha jugado todos los minutos y siempre con gran regularidad | Víctor Díaz se ha convertido en el máximo asistente del equipo rojiblanco, igualado con un referente ofensivo como Machís CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 28 febrero 2018, 02:28

Con tanto futbolista de gran talento en la plantilla, muchos de los actuales componentes del vestuario rojiblanco pasan a veces de puntillas. Algunos días es Sergio Peña con sus pases o aquel gol de impresionante factura ante el Tenerife. Otras es Adrián Ramos, como el pasado domingo, el que a base de goles se lleva el protagonismo, y la mayoría de las veces ha sido Darwin Machís el que se ha llevado gran parte de los elogios, eclipsando en cierta manera a sus compañeros. Sin embargo, el trabajo de los hombres de arriba está brillando en buena medida porque los obreros de la retaguardia están cumpliendo con su cometido.

Una de las piezas fundamentales en el esquema de Oltra está siendo Víctor Díaz. No hay duda, viendo sus números, que su entrenador confía ciegamente en el sevillano, porque hasta la fecha es el único jugador que lo ha jugado absolutamente todo. Nunca ha sido sustituido, a diferencia de Álex Martínez, que dos veces se marchó al banquillo mediada la segunda parte. 2.520 minutos dan fe de su buen rendimiento en su primera temporada en el Granada. Su sustituto natural, Quini, ha tenido que acumular actuaciones siempre en una posición más adelantada.

Normalmente son los porteros los que ocupan los primeros puestos en estas clasificaciones de minutos acumulados, pero en el caso del Granada Javi Varas se perdió el partido ante el Rayo en Vallecas por un asunto personal que le dio la oportunidad de debutar en Liga a Rui Silva, así que ha dejado a su paisano solo en este apartado. Víctor Díaz ocupa el primer puesto de la Liga 1|2|3 de minutos jugados, aunque comparte el 'galardón' con otros jugadores de campo como Laure (Alcorcón), Antoñito (Valladolid), Ramón Folch (Oviedo) y Señé (Cultural Leonesa).

Pero esta cuestión se ha visto amenazada en las últimas semanas por culpa de las tarjetas. Víctor Díaz vio en la jornada 24 frente al Barcelona B en el Mini Estadi la cuarta amarilla de la temporada, lo que implica que en el momento en el que vea una tarjeta más tendrá que cumplir un partido de sanción al alcanzar el ciclo permitido. Eso supondrá que el lateral diestro deje de ser el único jugador del Granada que lo ha jugado todo. Por el momento está mostrando también habilidad para emplearse en defensa sin incurrir en un delito suficientemente grave como para ser amonestado. Cuatro partidos ha superado sin ver la amarilla. Un mérito más a añadir en una temporada notable del futbolista hispalense.

Pero lo que más está llamando la atención de su campaña en Granada no está siendo su solvencia defensiva, en la que también muestra buenas formas, sino que se ha destapado como un tremendo asistente. El balón que le puso al primer palo a Adrián Ramos para que lograra el primer gol del partido ante el Alcorcón fue de tremenda precisión. No es la primera vez que se convierte en asistente. Ya lo ha hecho en cuatro ocasiones más con el gol como resultado final y en muchas otras oportunidades en las que al final la pelota no ha entrado en la portería por demérito del rematador, no del centrador.

Esto demuestra que, pese a que no se le catalogaba como un lateral excesivamente ofensivo, está siendo un elemento fundamental del ataque de José Luis Oltra. Incluso se ha permitido el lujo de marcar un gol para contribuir en esta causa ofensiva, al anotar con el hombro el primer tanto del partido ante el Almería disputado en Los Cármenes.

Uno de los principales beneficiados de la precisión de Víctor Díaz en sus centros está siendo Darwin Machís, que ya ha aprovechado alguno de sus buenos servicios, como aquel que permitió al venezolano anotar el único gol del partido ante el Valladolid. Precisamente con el venezolano comparte el primer puesto de asistentes del equipo, con cinco servicios cada uno.

Rodeado de delanteros

Los dos se encuentran colocados undécimos en la tabla de asistentes de la Liga 1|2|3, una lista en la que escasean, como es lógico, los defensas. En lo más alto se encuentra el centrocampista del Oviedo Saúl Berjón (11), seguido de futbolistas ofensivos como Embarba (extremo del Rayo), Emi Buendía (centrocampista de la Cultural Leonesa) o Álex Gallar (delantero del Huesca). Todos futbolistas que suelen actuar mucho más cerca del área rival de lo que lo hace el lateral del Granada.

La clave no está siendo tanto la insistencia como la precisión. Es cierto que se prodiga bastante en ataque, pero además suele buscar siempre con mucha intención y concisión al delantero de turno para servir la pelota.