Granada CF Kunde: "Estas dos victorias consecutivas sirven para motivarnos y crecer" El mediocampista del Granada afirma que si juega los próximos partidos ante la convocatoria de Peña con Perú dará "lo máximo para ayudar al equipo" ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 octubre 2017, 17:12

Pierre Kunde opinó tras el Alcorcón-Granada que el triunfo conseguido en Santo Domingo por el equipo rojiblanco "es para felicitarse. Conseguimos dos victorias consecutivas y esta en Alcorcón, que hasta ahora no había perdido en su casa. Nosotros llevabamos una racha muy mala pero la verdad es que me siento muy contento por la victoria en un campo así".

Kunde opina que esta racha "es lo que necesitabamos. Dos victorias consecutivas para motivarnos y crecer, y ahora a jugar con cabeza para sacar los máximos puntos posibles en la primera vuelta. Vamos partido a partido y a ver lo que pasa el domingo".

Sobre su adaptación a la categoría de plata, en la que debuta esta temporada, el futbolista camerunés comentó que va "muy bien. Los compañeros me han recibido bien, con las manos abiertas y me voy adaptando bien, no me queda otra".

Por otro lado, también dijo que Sergio Peña "se va" con Perú pero en su opinión "lo importante es que cada minuto que tengo pueda aprovecharlo al máximo. Ahora si me toca estar al once pues daré lo máximo para ayudar al equipo".