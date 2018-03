Granada CF | Vestuario Kunde: "La suerte no ha estado de nuestra parte" El mediocampista camerunés apunta que el equipo "no ha bajado los brazos" y ha generado "muchas ocasiones" pese al cero a uno final A. NAVARRO Sábado, 10 marzo 2018, 19:46

Pierre Kunde comentó a la conclusión del Granada-Nástic que "nos duele perder en casa contra un rival que estaba abajo y nosotros luchando por lo que estamos luchando. Hemos salido al ataque, hemos encajado el gol pero no hemos bajado los brazos y al final creo que la suerte no ha estado de nuestra parte porque hemos tenido muchas ocasiones para empatar y te vas con esa sensación de que no debes venirte abajo. Ahora hay que olvidar esto y pensar en el siguiente".

El mediocentro rojiblanco declara que dentro del vestuario los jugadores del Granada "sabíamos que este equipo fuera de casa junta bien las líneas, es un equipo incómodo y nosotros hemos generado muchas ocasiones, al menos para no perder, pero te vas con esa sensación de no haberlas aprovechado".

Tras esta derrota, el Granada viajará a Oviedo y Kunde considera que esa cita no será especial porque "todos los domingos tenemos obligación de ganar. Vamos allí a seguir luchando y con esa mentalidad".

Por otro lado, sobre la gestión del partido por parte del equipo granadino con el marcador en contra, terminó apuntando que "es complicado hacerlo cuando vas perdiendo. Arriesgas más y al final hemos dado el 200% cada uno, pero como ya dije la suerte no ha estado de nuestra parte. Nosotros tenemos la obligación de ganar y no cometer errores, pero los rivales también juegan".