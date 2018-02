Protagonista Kunde: "Si subimos, mejor, y si me llama el Atlético, mejor aún" A. AGUILAR El camerunés admite que "estoy esperando una oportunidad" con el cuadro madrileño y significa que se encuentra más cómodo actuando de "pivote" SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 13:19

El mediapunta Pierre Kunde tiene muy claras cuáles son sus ambiciones de cara al final de Liga y meses posteriores. “Si subimos, mejor, y si me llama el Atlético, mejor aún, pero lo importante es jugar ahora”, comentó el camerunés teniendo claro que si le marchan las cosas bien “entonces podremos negociar algo bueno en el futuro. Ya sea volviendo al Atlético o quedándome aquí en el Granada”.

En este sentido, el futbolista fue más allá en la página web ‘Esto es Atleti’, y significó que “estoy esperando una oportunidad con el Atleti para poder aprovecharla, ojalá cuenten conmigo. Estoy preparado, trabajo para tener una oportunidad con el Atleti y poder aprovecharla“.

Por otra parte, y en relación a los orígenes de su contratación en el Granada CF, Kunde observó que “estaba de vacaciones y me comunicaron el interés del Granada, hablaron con el Atlético y aunque tuve otras opciones, como el Rayo, decidí venir aquí. Me parece que es un buen proyecto”.

Finalmente, el futbolista se pronunció sobre la posición en la que cree que mejor se desenvuelve. “Me siento mejor donde juego ahora, de pivote. En esa posición he jugado desde niño, con la selección también, pero el año pasado me adelantaron y como tengo buen físico y un disparo potente me encontré bien e hice once goles, pero prefiero jugar de pivote”.