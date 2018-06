Entrevista Kunde: «Granada merece tener un equipo en Primera división» A. AGUILAR El camerunés se marcha con una sensación «triste» por no haber logrado el objetivo pero satisfecho con su papel a nivel personal CAMILO ÁLVAREZ Domingo, 10 junio 2018, 02:09

«Como no he tenido la oportunidad de despedirme como se debe, quiero dar las gracias por el cariño recibido. Desde el primer día que llegué me han acogido muy bien y me han apoyado en la calle y dado cariño. Aunque no hemos conseguido el objetivo este año, seguro que el Granada va a subir algún día porque la afición que tiene lo merece». Así ha querido aprovechar Pierre Kunde (Limbé, Camerún, 1995) este espacio en IDEAL para decir adiós, o hasta pronto, a un club y una ciudad en las que se ha sentido reconocido y querido pese a que los éxitos colectivos no han acompañado. Cedido por el Atlético de Madrid, se marcha agradecido.

–¿Con qué sensaciones se marcha de vacaciones?

–Un poco triste por no conseguir el objetivo del Granada, que era subir. Es una ciudad que merece tener un equipo en Primera. Una ciudad bonita, con una afición grande. A nivel personal me voy contento por el trabajo que hice. Intenté hacerlo a mi manera. Sensaciones encontradas.

–El equipo no ha respondido pero a nivel personal ha sido una buena temporada.

–Estoy contento a nivel personal porque me fui a Granada con la idea de crecer como futbolista, como profesional. Era mi primer año en Segunda. Al principio fue difícil porque no jugué mucho, pero en ningún momento bajé la guardia, seguí trabajando. Llegó mi momento y lo aproveché. Gracias a eso he podido conseguir uno de mis sueños, que era jugar con la selección absoluta (de Camerún). Con el Granada lo he conseguido. En el cómputo general a nivel personal estoy satisfecho del año que hice.

–¿Cómo se planteaba su reto en el equipo tras dejar Extremadura?

–No conocía mucho de él, pero sí había visto partidos del Granada cuando estaba en Primera. En el Extremadura viví un año difícil. Al final conseguimos salvarnos. Cuando llegué a Granada lo hice con toda la confianza de que podíamos conseguir el objetivo. Confiaba en mí mismo y en mis cualidades, con la idea de crecer como profesional. Sabía que no era fácil conseguir el objetivo para un equipo que acababa de bajar y tenía esa obligación de lograr el ascenso al año siguiente. Tenía mentalidad trabajadora y luchadora, y es lo que he hecho.

–¿Cuál ha sido su mejor momento de la temporada?

–Cuando marqué el gol de la victoria en Córdoba. Me fui a celebrarlo con los 600 aficionados desplazados. Me sentí muy orgulloso. Me quedo también con el cariño de los aficionados, en los partidos en los que la gente gritaba mi nombre. Me llevo muchas cosas.

–¿Y el peor?

–Cuando vimos que no había más posibilidades de subir. Cuando empatamos en Sevilla vimos que la situación se torcía de verdad, fue una situación difícil. También cuando echaron al entrenador (Oltra), que había confiado desde el principio en mí. Me dolió. Cuando vimos que no teníamos opciones de jugar el 'play off' para mí fue un palo muy grande.

–¿Se equivocó el club destituyendo a Oltra?

–No lo sé. Después de que cambiaran de entrenador no nos fue bien, la verdad, pero no puedo decir si se equivocaron o no. Podía haber sido al revés y haber logrado el ascenso. Con él el equipo estaba bien y cuando lo destituyeron las cosas salieron peor, aunque no creo eso tenga la culpa. Somos jugadores que con cualquier entrenador podíamos haber logrado el objetivo.

–¿Qué ha aprendido de la campaña en Segunda?

–Que nadie te regala nada en el fútbol profesional. Si quieres algo tienes que merecerlo, hay que trabajar para conseguirlo. Si crees que eres un grande y te relajas pensando que vas a ganar sin esfuerzo te equivocas.

–Usted sabe lo que es luchar para conseguir alcanzar tus objetivos.

–Vine a España con 16 años. No sabía nada de español. Cuando empecé a ir a entrenar y todos me hablaban en otro idioma me sentí un poco perdido. Tuve la suerte de que tenía compañeros africanos en la academia (InterSoccer Madrid), así que no me sentí solo aquí, éramos como una familia. También gracias a Tomás (Páramo, abogado de Kunde), que me abrió las puertas de su casa. Dejé en Camerún a mi familia pero encontré aquí a otra que me está tratando muy bien.

–¿Cuáles eran sus sueños?

–Jugar en un equipo top y jugar muchos años en Primera. Cuando uno sale de África busca encontrar un equipo profesional. Estoy luchando para poder conseguirlo. También llegar a la selección absoluta, algo que he conseguido esta temporada y que agradezco mucho al Granada porque fue allí donde lo conseguí gracias a la confianza y el cariño de la gente. El Granada ha sido el primer club en darme la posibilidad de tener una ficha profesional.

–¿Qué te llevas de tu experiencia fuera del campo?

–Me ha gustado mucho el cariño de la gente. Iba por la calle y todo el mundo estaba muy contento conmigo. La ciudad, además, es muy bonita, pero sobre todo me quedo con la gente.

–¿Le gustaría repetir en el equipo?

–Yo quiero jugar al máximo nivel, en Primera división. Si el Granada vuelve a Primera me gustaría volver, la verdad.

–Su futuro se encamina por lo pronto en otra dirección...

–No sé nada por el momento, eso lo tiene que decidir el Atlético de Madrid. Lo que quiero es jugar en un club top. Si el Granada vuelve a estar a un nivel alto me gustaría volver.

–¿Se ve con nivel para jugar ya en el Atlético?

–Si no lo tengo ahora no voy a bajar los brazos, voy a seguir trabajando para volver algún día con más fuerza y poder entrar en el equipo. Ahora lo que quiero es disfrutar de las vacaciones tranquilo. Si me dicen de quedarme en el Atlético lucharé para tener minutos. Ellos deciden.

–¿Está preparado para trabajar a las órdenes de un entrenador tan exigente como Simeone?

–Sé que es un club que exige el máximo nivel. Si me dicen que me quede voy a tener eso en la cabeza y prepararme para estar al máximo. Es un equipo que exige estar siempre al 200%. Intentaré ir siempre a ese ritmo.

–¿A quién ve como favorita en el Mundial?

–España, Brasil y Alemania. Ya que Camerún no participa, me gustaría que ganara España, ya que vivo aquí y tengo muchos amigos españoles.