Krhin: "A todo jugador le gusta ser entrenado por Rainieri"
Jueves, 7 septiembre 2017, 20:19

El centrocampista esloveno Rene Krhin fue presentado ayer como nuevo jugador del Nantes francés, que es al que definió como “un gran club” y en el que dice que actuó como reclamo su entrenador, el italiano Claudio Ranieri.

"Yo ya conocía al Nantes, tiene nombre en el fútbol francés. Así que cuando supe que me quería no me lo pensé”, esbozó quien a la par reconoció que “a todo jugador le gustaría ser entrenado por Ranieri”.

Por otra parte, el rojiblanco también aludió su paso por el Inter de Milán. “Cuando llegué tenía 19 años y había grandes jugadores por delante de mí. A su técnico José Mourinho todo el mundo lo conoce, me ayudó mucho. Aprendí mucho de él cuando era joven ", relató.

Por su parte, el propio Rainieri dijo que "espero que Krhin pueda hacer su contribución al equipo y ayudar a sus compañeros, para mí está listo y ya veremos si juega el domingo".