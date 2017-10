Julio Velázquez: "El Granada no me ha demostrado ser un equipo de ascenso directo" El técnico del Alcorcón subraya que el Granada "no ha merecido ganar" ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 octubre 2017, 16:21

El entrenador del Alcorcón, Julio Velázquez, declaró a la finalización del choque ante el Granada que se encontraba "enfadado por este partido. Sabemos que vamos a sufrir como perros y hoy fastidia que con un marcador a favor te remonta el partido un partido que para nada ha merecido ganar el contrario. Nos han penalizado los dos goles del rival y a nosotros nos ha faltado contundencia en el otro área".

Según explicó el míster del conjunto alfarero "para mí no me ha demostrado hoy ser un equipo de ascenso directo. En ningún momento han sido superiores a nosotros, han demostrado contundencia, más por démerito nuestro que por mérito suyo. Considero que el partido era de empate. El equipo ha hecho su partido, no ha sido nuestro mejor partido, pero considero que el equipo ha estado bien pero nos han condicionado mucho los dos goles, el tiempo y el no haber sido contundentes en el área rival".

Vélazquez manifestó que no le preocupa haber recibido seis goles en dos partidos porque en el fútbol "un día eres un fenómeno y otro día te quieres matar (...) Este estadio tiene que ser más difícil de remontar como ha sido toda la vida. Esos dos puntos que se nos han ido hoy no se nos pueden escapar otro día".

Por último, cuando fue cuestionado sobre cual es su opinión acerca del rival respondió que "el Granada por presupuesto y demás lucha por el ascenso directo. Han ganado aquí y no es fácil (ganar) para el Granada ni para cualquier equipo. Creo que ahora están mejor estructurados, con tres futbolistas por dentro. Hoy ambos nos hemos igualado y no se ha visto un equipo de ascenso directo y otro de permanencia".