Granada CF Joselu, 70 minutos de gloria tras estar en el punto de mira P. V. / GCF El onubense firmó un gran partido ante el Oviedo, con gol incluido, que le hizo cerrar una semana muy complicada SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 14 octubre 2017, 20:23

El delantero Joselu vivió ante el Real Oviedo 70 minutos de gloria que seguro que le recompensaron tras haber vivido una semana algocomplicada. El onubense estuvo presente en la acción del primer gol, que la Liga finalmente le concedió a Christian Fernández, anotó ya de manera indiscutible el 2-0 y se ganó la ovación del respetable tras ser sustituido por Rey Manaj, dejando así muy atrás lo acontecido el miércoles en Tarragona.

Frente al Nástic el atacante no tuvo su día. Marró algunas oportunidades y eso motivó que el técnico José Luis Oltra le diera un toque de atención en rueda de prensa el pasado viernes. “He hablado con Joselu porque a veces le veo en el punto de querer hacer más. En el trabajo defensivo no se le puede pedir más. Y en el ofensivo tiene la necesidad de marcar. Es un chico que se auto presiona. Es súper competitivo, ganador. Y le he dicho que se relaje, que los goles le van a llegar como le llegaron en Lugo a través de hacer bien el trabajo”, refirió entonces el valenciano.

Y lo cierto es que el ex del Lugo tuvo que captar muy bien el mensaje. En el minuto 4 aprovechó una jugada de pizarra en un saque de esquina para rematar cerca del poste, aunque según informó el propio Granada CF el tanto le fue anotado a Christian Fernández por entenderse que fue el último en tocar esa pelota. Y en el 47 aprovechó un centro de Raúl Baena desde una esquina del área hacia el segundo palo para firmar la sentencia.Así Joselu firmó sin duda la tarde soñada.