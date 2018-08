Granada CF Joselu no juega ni un solo minuto ante el Getafe El Sporting quiere al delantero, igual que el Real Oviedo, pero no ha presentado ninguna oferta formal al Granada ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 2 agosto 2018, 08:39

El mercado de fichajes de Segunda división ha entrado en una fase de estancamiento que quizá se prolongue varias semanas más, pues todos los equipos tienen de margen para configurar sus plantillas hasta última hora de la noche del día 31 de agosto. Como viene informando IDEAL durante los últimos días, el Granada vive una paradójica situación porque los futbolistas a los que querría encontrar acomodo para cuadrar sus cuentas (Javi Varas, Saunier y Baena) no quieren abandonar el club y Joselu, con el que en teoría sí que se cuenta de cara a la nueva temporada, es el jugador deseado por un buen número de equipos de Segunda.

Al ya conocido interés de Cádiz, Osasuna o Real Oviedo se ha unido ahora el del Sporting, aunque a pesar de que en Asturias se comenta que ha presentado una propuesta al Granada desde el club andaluz han confirmado a este medio que no han recibido ninguna oferta formal por el jugador en las últimas horas y que, por tanto, su situación no ha variado absolutamente en nada.

No obstante, es revelador el dato que dejó el Granada-Getafe de ayer: Joselu no jugó ningún minuto, a pesar de haber entrenado con total normalidad en la sesión matinal. Se abre la posibilidad de que sea un aviso a navegantes y se quiera proteger al futbolista ante posibles lesiones.

Este periódico se puso en contacto con el agente del jugador, pero éste no se mostró especialmente interesado en hablar sobre su representado y señaló que «el que quiera incorporar al jugador que se dirija al Granada, que es el club con el que le restan dos años de contrato y el que tendrá que dejarlo salir». La respuesta del Granada ante la primera tentativa del Oviedo, que no soltaría al futbolista por menos de un millón de euros, parece echar atrás a los clubes, que al igual que los rojiblancos tampoco quieren rebasar su límite salarial, difícil de cuadrar si se embarcan en operaciones así. No obstante, la ausencia de Joselu en el duelo de ayer da lugar a distintas lecturas. Por si la operación no sale bien los clubes interesados en él han echado el ojo a otros futbolistas. La Voz de Asturias señala que el Sporting maneja otras opciones como son las de Álex Alegría (Betis) y Gustavo Blanco (Shakhtar Donetsk). Por su parte, el Oviedo quiere cerrar la incorporación del punta senegalés Ibrahima Balde, que según varios medios que cubren la actualidad ovetense está pendiente de recibir su visado para ser nuevo jugador del club carbayón.

Mientras tanto, desde el Granada se subraya que todos los jugadores de la plantilla van a ser tratados con «respeto» pero también se recuerda que desde la directiva «lo que queremos es lo mejor para el club».