Granada CF Joselu cumplió su amenaza Ramón L. Pérez El delantero onubense, que ya advirtió de que normalmente se le daba bien el Córdoba, marcó un tanto al equipo blanquiverde por tercer partido consecutivo ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 26 septiembre 2017, 01:10

Dijo Joselu Moreno en los días previos al Granada-Córdoba que normalmente se le daba bien el equipo blanquiverde, en el que jugó durante el curso 2012/13, y se demostró durante el choque del pasado sábado que lo suyo con la portería cordobesista es todo un idilio pues ahora acumula tres partidos consecutivos jugando, marcando y puntuando ante el equipo de la ciudad califal.

La pasada campaña marcó en cada uno de los partidos que el Lugo jugó ante el Córdoba: en la primera vuelta fue el encargado de anotar el segundo gol del equipo gallego en el choque de la tercera jornada de liga que midió a ambas escuadras en El Arcángel (3-3). En la segunda vuelta del campeonato marcó, con un disparo desde fuera del área, el primer y único tanto del partido entre ambos equipos, por lo que la victoria fue festejada por todos los seguidores lucenses que se dieron cita en el estadio Anxo Carro (1-0).

El pasado sábado Joselu no fue titular en el Granada-Córdoba y Adrián Ramos ocupó el puesto de ‘nueve’ del equipo. Esto no fue impedimento para que el atacante onubense no marcara puesto que salió en la segunda mitad y aprovechó un rechace en el área para marcar el tercer tanto de los rojiblancos (3-1 final) y prolongar una racha que va camino de convertirse en histórica dentro de la división de plata