Granada CF Joselu y sus buenos números frente al Córdoba

El atacante onubense del Granada ha marcado y ha puntuado en los dos últimos partidos que ha jugado ante el conjunto califal, uno de sus ex equipos

Miércoles, 20 septiembre 2017

No ha empezado el campeonato de la mejor manera posible para Joselu Moreno, pero el pichichi de Segunda durante la pasada temporada guarda motivos para levantar el ánimo cuanto antes. El próximo rival al que se enfrentará el Granada, que no es otro que el Córdoba CF, fue una víctima de sus goles el año pasado, dejándose cinco puntos por el camino en gran parte por culpa del delantero onubense, que llegó a vestir la camiseta blanquiverde en la temporada 2012/13.

Joselu fue el encargado de anotar el segundo gol del Lugo en el choque que el conjunto gallego disputó en El Arcángel ante el Córdoba de Oltra durante la tercera jornada de la pasada campaña (3-3).

Si ese tanto tuvo trascendencia en el desarrollo del choque, pues igualó el 2-1 favorable a los andaluces durante los primeros instantes del segundo tiempo, aún más importancia tuvo el tanto que Joselu marcó en el Lugo-Córdoba de la segunda vuelta ya que fue el gol que a la postre decidió el partido disputado en el Anxo Carro (1-0).

La luna de miel en cuanto a resultados puede remontarse hasta el duelo correspondiente a la jornada 29 de la campaña 2015/16, en el que el Lugo de Joselu también venció (1-2) pero en el que el hoy delantero rojiblanco no participó al encontrarse inmerso en su peor racha a nivel personal de aquel curso: ocho partidos sin jugar (en los tres primeros no fue alineado por Luis Milla y tras la dimisión de éste el nuevo técnico del Lugo, José Durán, no contó con él en sus cinco primeros encuentros al frente del equipo lucense).