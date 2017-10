Joselu: "Le estoy muy agradecido a este público"

El delantero onubense Joselu Moreno declaró sentirse "muy contento" por varios motivos: "Por sumar tres puntos, por no descolgarnos de la parte de arriba y en lo personal también porque se me firmó para eso, para marcar el máximo número de goles posibles y al final he ayudado al equipo con ese gol y no hemos sufrido en los últimos minutos".

En cuanto a los motivos que le hicieron abandonar el terreno de juego con cara de preocupación, explicó que "me he ido un poco de bajón porque me dolía todo, estaba muy cansado, tenía molestias en el hombro después de jugar los 90 minutos de los dos últimos partidos y he mirado al míster, ya no podía más y si entra mi compañero de refresco (Rey Manaj) pues se lo merece y tiene mucho futuro por delante. Estaba algo cabreado también porque no llegaban las ocasiones en los partidos y hoy he marcado un gol y es eso, tenía coraje porque quería más".

El atacante rojiblanco es ambicioso y apunta que a partir de ahora "si queremos estar arriba no vale solo con ganar los partidos de casa. Hay que dar un golpe sobre la mesa fuera de casa y si queremos estar arriba tenemos que conseguir algo positivo en Soria. Con el escudo no le vamos a ganar a nadie, es un lema que tenemos en el vestuario y hay que ir a ganar y que no vuelva a pasar lo de Tarragona".

Cuestionado sobre el gesto que hizo tras marcar su gol, Joselu respondió que "en la celebración se ha visto rabia contenida pero se lo he dedicado a mi gente, que sabe que estoy muy contento. Además, le estoy muy agradecido al público, a veces no me merezco tanto porque corean mi nombre sin hacer nada. Le estoy muy agradecido a este público y espero seguir dandolo todo en el campo para que sean felices".

Por último, a la hora de especificar cómo se siente físicamente el 'nueve' del equipo andaluz ha indicado que "hoy me he torcido un poco el tobillo en una acción del primer tiempo pero estoy bien, está bien todo".