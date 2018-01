GRANADA CF | VESTUARIOS José Luis Oltra: «Hemos hecho más, hemos acabado jugando bien y ganando» ALFREDO AGUILAR Ponderó el resultado por encima del juego, «todavía no estamos en la mejor versión» CÉSAR GUISADO GRANADA Viernes, 19 enero 2018, 23:48

El entrador del Granada CF compareció ante los medios satisfecho después de la victoria frente al Real Zaragoza. Ponderó el resultado por encima del juego, «todavía no estamos en la mejor versión», dijo, entendiendo que su equipo dispuso de más contundencia con «más pegada en las áreas».

«Hemos conseguido remontar, que tiene mucho mérito y no descomponernos ante el gol del Zaragoza, que ha tenido más el balón y con más criterio pero salvo alguna ocasión no ha llegado. Nosotros, a parte de los dos goles y el uno a uno que ha tenido Darwin, que sabía que si no hacíamos esa nos iba a pasar factura, hemos dado más», afirmó.

«Por lo tanto el fútbol es contundencia en las áreas. No estamos en la mejor versión, ni con balón ni sin balón. Pero creo que el equipo se ha sabido sacudir el dominio del rival, hemos propuesto y hecho más y hemos acabado jugando bien y ganando», abundó.

«Son tres puntos importantes al abrigo de nuestra gente, que nos dan continuidad a lo que estamos haciendo en casa y nos enseña el camino de lo que hay que hacer fuera», asumió. Sobre Adrián Ramos, Oltra no quiso individualizar aunque sí reconoció que «está y nos va a dar. No sólo es un gol y dos palos, es cómo se ha fajado, cómo ha prolongado y cómo se desmarca. Ayuda al equipo a asociarse y está en el remate, ha hecho un buen gol, pero como la mayoría», concluyó.