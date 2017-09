GRANADA CF Jona: “La victoria ante el Tenerife nos da confianza” El ex del Granada, ahora en el Córdoba, señala que en el último partido del conjunto blanquiverde se encontró “muy bien” junto a Sergi Guardiola, que “hace bueno a cualquier jugador que juegue con él” ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 19 septiembre 2017, 16:31

Jona Mejía, delantero que en su día perteneció al Granada aunque no llegó a debutar con el equipo rojiblanco, compareció este lunes en Córdoba para valorar la situación de su equipo, que salió del descenso y rebasó al Granada en la tabla clasificatoria tras una victoria ante el Tenerife que “nos da confianza. El partido de ayer -antes de ayer para el lector- es la línea que hay que seguir”.

El atacante no fue preguntado sobre el choque ante el Granada sino que centró su discurso en el próximo partido de Copa que su equipo disputará precisamente ante el cuadro tinerfeño. No obstante, sobre su situación en el equipo y la delantera que el técnico blanquiverde, Luis Carrión, usó ante el equipo canario Jona señaló que “me encontré muy bien con Sergi Guardiola. Hace bueno a cualquier jugador que juegue con él y habiendo estado con él me sentí muy cómodo”.

Por otro lado, el delantero hondureño reflexionó sobre cual es la manera de estar lo más arriba posible en la clasificación de la Liga 1|2|3: “En Segunda los equipos que están arriba no suelen ser los que más goles meten sino los que menos encajan”.