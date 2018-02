Declaraciones Javi Varas: "Hay que seguir encadenando victorias" El guardameta del Granada resalta que espera que en esta recta final de liga "se produzca un corte" en la zona alta de Segunda y que "ojalá que en ese corte nosotros estemos peleando por la zona de arriba" ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 25 febrero 2018, 23:29

El portero del Granada, Javi Varas, habló del encuentro ante el Alcorcón como "un partido importante porque había enfrentamientos directos en la jornada, se habían dado buenos resultados, aunque eso no lo podemos controlar y lo que está claro es que cuatro victorias en esta categoría es algo muy difícil y hay que darle el valor que tiene. Esta racha nos coloca en una buena posición, cada vez queda menos y para nosotros es una obligación ir colocándonos en esos puestos para dar todo en el sprint final y ojalá que a final de año estemos hablando de objetivo conseguido".

El encuentro ante el cuadro alfarero es el segundo que el equipo granadino gana en casa de manera consecutiva sin recibir ningún tanto y sobre eso Varas comentó que "ya habíamos hablado de que ese aspecto lo teníamos que mejorar y con portería a cero la victoria siempre está mucho más cerca. Ya son dos victorias consecutivas (sin encajar goles) en casa y eso aumenta la confianza a nivel personal y colectivo. Esperemos que en estas 14 jornadas que quedan dejemos muchas más porterías a cero porque eso nos acercará mucho más al objetivo y se verá un equipo mucho más consistente".

Por otro lado, cuando fue cuestionado acerca de los resultados favorables para el equipo granadino y de los cuatro puntos que el Granada le saca al Oviedo en estos instantes el cancerbero hispalense respondió que "la categoría está muy igualada, cualquier equipo te puede ganar y nosotros no nos hemos desesperado cuando no hemos obtenido los resultados esperados. Ahora llevamos cuatro victorias seguidas que van acompañadas de pinchazos de otros equipos y está claro que nos acercamos ahí arriba. Habrá un momento en el que se produzca un corte y ojalá que en ese corte nosotros estemos peleando por la zona de arriba. De todas formas, cuatro puntos en esta categoría no son nada. Son dos resultados malos, que se pueden dar, así que no debemos confiarnos y hay que ir a Lugo a por la quinta, seguir encadenando victorias que será lo que nos haga no mirar hacia atrás y sí mirar hacia adelante".