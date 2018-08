Granada CF J.A.Martínez: «Llevo poco tiempo, pero el vestuario es una familia» José Antonio Martínez recrimina una entrada sobre Nico Aguirre / Pascu Méndez El central pasa por las cámaras del club para analizar su llegada cuando se cumple una semana de esta FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 6 agosto 2018, 13:09

Ha sido el último en llegar a la plantilla. Al menos, por el momento. José Antonio Martínez ha hablado con el club para, como ya hicieran los demás fichajes, analizar su llegada y contar sus sensaciones como central del Granada.

Primeros días:

«La verdad es que estoy muy bien, los compañeros me han recibido muy bien y eso que ellos llevan ya unos pocos días más juntos. Se ve un clima de trabajo con el que me siento identificado, aún me estoy adaptando pero creo que los inicios han sido muy buenos»

Virtudes:

«Puedo aportar salida de balón, quizá por mi paso por dos canteras como las del Barça y el Sevilla. También por mi altura aporto un poco de juego aéreo, más ahora que es tan importante la estrategia defensiva y ofensiva. Si la trabajamos bien, puedo aportar mi granito»

Vestuario:

«Hay un gran clima, no somos tantos compañeros nuevos. Se ve que hay un camino fijo en el que todos nos movemos y se ha creado una familia. Llevo pocos días pero veo mucha unión, comunicacion, estamos juntos en el tiempo libre y me ha gustado mucho»

Diego Martínez:

«Es muy detallista, está muy pendiente y le da mucha importancia a esos pequeños detalles. Creo que eso nos viene bien a todos porque son aspectos a los que muchas veces no les prestamos atención y él sí está pendiente de las áreas, a cómo dominarlas con pequeñas acciones»

La ciudad:

«Me gusta visitar la ciudad, conocerla, explorar cada rincón. En Sevilla, donde estuvo mucho tiempo... No es que sea un hobby, pero me gusta hacer turismo»

Aficiones:

«Pues me gusta mucho la 'play'. Juego bastante al FIFA con los compañeros y en los ratos libres ya nos hemos echado alguna partidilla. Además de eso, me gusta el deporte en general aunque no suelo practicar ahora mismo ninguno. Antes sí he hecho atletismo y baloncesto»