Granada CF Jaime Mata amenaza con arrasar el reinado de Joselu El actual pichichi de la Segunda División suma 21 goles, dos menos de los que anotó el delantero rojiblanco la pasada campaña, en la que fue coronado como máximo goleador de la categoría ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 8 febrero 2018, 01:27

Al Granada le tocará este viernes enfrentarse al primer referente ofensivo de sus rivales en esta segunda vuelta del campeonato. Tras haber jugado ante el Albacete (sin Zozulya), el Zaragoza (sin Borja Iglesias), el Barça B (sin José Arnáiz) y el Tenerife (sin Longo), el Real Valladolid visitará el nuevo Los Cármenes y lo hará con el goleador más en forma del campeonato en sus filas: Jaime Mata.

Las cifras del delantero nacido en Madrid asustan y amenazan con dejar en anécdoticas las registradas por el pichichi de la pasada campaña: el hoy rojiblanco Joselu. Y es que Mata lleva anotados 21 goles en 24 partidos (0,87 por partido), una cifra en la que se ha instalado tras su doblete de la pasada jornada ante la Cultural Leonesa en un partido que los pucelanos vencieron por la mínima (3-2).

Estos números dan lugar a que en la jornada 26 de LaLiga 1|2|3 el hoy pichichi Mata pueda alcanzar la cifra de Joselu en los 40 partidos que jugó la pasada campaña con el CD Lugo: 23 tantos anotados. Si marca en Granada dos tantos lo conseguirá y si marca uno igualará la del segundo máximo goleador de la pasada campaña: Roger, del Levante, que anotó 22 goles. No obstante, aunque no logre ver puerta en Los Cármenes -el deseo del Granada y de toda su afición- a Jaime Mata aún le restará bastante tiempo para intentar desbancar al que hasta ahora ha sido el máximo goleador de la Segunda División desde que ésta cuenta con 22 equipos: el ya ex azulgrana Jonathan Soriano, que en la temporada 2011/12 marcó 32 goles como jugador del FC Barcelona B. El récord total de la categoría lo ostenta el sportinguista Ricardo, que marcó 46 goles con la camiseta del conjunto asturiano durante la temporada 1956/57.