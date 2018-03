Granada CF | Rueda de prensa "Intentaremos lograr los tres puntos sin pensar que ya hemos ganado fuera" PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, señala que el Lugo "es temible" SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 1 marzo 2018, 14:39

En su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido de mañana ante el Lugo en el Ángel Carro, el técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, se retrotrajo a la exitosa última salida a Córdoba y manifestó que “intentaremos lograr los puntos sin pensar que ya hemos ganado fuera”. Del conjunto gallego el estratega indicó que “es temible” y que por ello “tenemos que competir con la misma intensidad”

LUGO. “Obviamente es un buen equipo, bien trabajado, con muchos argumentos, con potencial ofensivo importante, es un equipo que le da buen trato al balón, que además es vertical, que tiene muchas llegadas. Es cierto que lleva cinco partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas. Pero esto es la dificultad de la categoría. Los tres últimos partidos no los ha tenido de cara. Pero sigue jugando bien, sigue siendo temible. A ellos les va la vida, lo cual no quiere decir que a nosotros no nos vaya. Por la racha negativa tienen que darle mucha trascendencia al partido. Ves la clasificación y están a sólo tres puntos de la parte noble, el que da el privilegio de jugar por el ascenso. Y para ellos es importante. Eso lo tenemos que hacer valer para nosotros. Tenemos que como mínimo que competir con la misma intensidad que van a salir ellos, que va a ser muy alta. Hay que aprovechar nuestras virtudes y darle continuidad a la dinámica que llevamos. Esto es mucho de rachas y de inercias. Ellos están en la inercia mala, que todos los equipos tenemos, y nosotros ahora estamos en la buena, de la que hay que intentar no bajarse”.

CHICO. “Puede regresar. La suerte es tener una buena plantilla. Y tener a unos futbolistas que cada vez que los necesitas entran y te dan un nivel muy alto. Y eso ayuda a generar debates, que es lo que mas os gusta y lo que forma parte de este deporte. Si pongo a uno y sale al revés ya tenemos el por qué, la causa, el culpable. Si sale bien será lo normal. Y si pongo al otro y sale mal, pues lo mismo. Lo importante es tener una plantilla como esta. Un privilegio para mi tener a futbolistas como Germán, que cada vez que entra muestra un nivel muy alto. Tener a cuatro centrales de ese nivel. Im portante que entre Joselu, Peña, Agra, Pedro y todos los demás debates que se forman y que la gente que entra pues de un nivel, porque eso va en beneficio de toda la plantilla. Aunque dificulta mi trabajo a la hora de elegir, yo valoro todo porque tengo más información que todos los demás. Conozco bien a mi equipo, a su estado de ánimo o su estado de forma. Conozco a los rivales e intento tomar decisiones para poder lograr la victoria. Aunque tengo decidido quien va a jugar, hasta el sábado no lo sabrán los jugadores”.

¿MEJOR ESTADO ANÍMICO Y FUTBOLÍSTICO DE ESTE GRANADA? “En cuanto a lo anímico no lo sé, siempre que hay victorias hay un estado de ánimo mucho mejor, tranquiliza al entorno. Eso se contagia, eso se respira. Y eso siempre es bueno. En lo futbolístico no estamos en mejor momento, el mejor momento está por llegar. Pero estamos en un momento de crecimiento, de ganar consistencia, de seguridad. En estar en mejores números defensivos, ofensivos. Y eso te ayuda siempre a corregir desde la victoria. Y potenciar las cosas que hacemos bien, desde la victoria. Ojala le demos continuidad a esta racha por mucho tiempo”.

RETUIT REIVINDICATIVO DE JAVI ESPINOSA. “¿El propio jugador se ha reivindicado? Si es así que no lo tengo confirmado yo a ellos no le doy la alineación por Twitter. Ni por redes sociales. Me gusta que vengan a hablar conmigo cuando tengan algún problema. Y si lo confirmo hablaré con el futbolista porque no tiene por qué mostrarlo públicamente. Respeto muchísimo que lo muestre públicamente o no. A las redes sociales les hago el caso justo porque entiendo que es algo muy importante, muy bueno. Te da mucha información. Pero es algo que en muchas ocasiones es anónimo. Se recurre a ello y eso lo tendrían que valorar, porque muchas veces es una falta de respeto. Y no hablo por Javi, hablo en general. Y por eso no estoy pendiente. No me he enterado. Cuando yo decido prescindir de Javi llevábamos 22 jornadas, de las que había jugado 19, 15 de titular. Y ahí están números y rendimiento. Ha habido muchos partidos en los que nos ha dado muchas cosas y otros en los que yo creo que puede darnos más. Ahora estoy apostando por otros futbolistas. No pienso en Espinosa como no pienso en Adrián Ramos o en Darwin Machís. Pienso muchísimo en el rendimiento del equipo para ganar el partido. Intento poner a los que creo que son mejores. Javi es un jugador que tanto en lo personal como en lo futbolístico me parece buenísimo. Le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio, pero ahora mismo tiene que des… Está entrenando además fenomenal, pero ahora estoy apostando por otro tipo de futbolistas. Venid y decidme también a quien tengo que quitar, venid o decírselo a ellos a quien hay que quitar y luego explicarme por qué. Yo atiendo a todo el mundo, escucho a todo el mundo, valoro todas las informaciones, respeto muchísimo, hago autocrítica, intento tomar las mejores decisiones para el equipo y no entro en estos debates que forman parte del fútbol. Estos debates los tiene El Cholo, Zidane, Valverde, Guardiola, los tienen todos los equipos según sus momentos, sus circunstancias, . No voy a evitar que esto se produzca, no voy a manejar el entorno y no tengo más que decir. Pongo los mejores que son para nuestro partido. A mi extraña. Porque Javi tiene mucha confianza y yo con él. Yo ya le he explicado lo que busco, lo que quiero y cuál es su situación. Y me extraña mucho que me lo pusiera por redes sociales. Se sacan las cosas de donde no las hay. Hace poco alguien me dijo que Rey había dado un retuit a no sé qué y él me dijo que ni las tenía. Al final es buscar la confrontación, el conflicto, el debate por cosas que no las hay. Él querrá jugar, pero como todos. También querrá jugar Iriondo y trabaja como un campeón todas las semanas y se queda fuera todas las semanas porque entiendo que hay otros que pueden aportarnos más cosas. Que luego se forman debates externos, no lo manejo y no entro”.

SERGIO PEÑA/QUINI. “Lo de Sergio Peña ayer es un tema personal. Hoy ha entrenado con normalidad y está bien. Si no juega el sábado no es porque no entrenó el miércoles. Y si juega forma parte de que ha realizado un trabajo compensatorio. No hay vuelta de hoja. Quini ayer recibió un golpe, pero hoy por precaución y porque tenía el tobillo inflamado no ha entrenado. Pensamos que mañana va a poder entrenar. Y Víctor Díaz está. No me he parado a pensar una alternativa a Víctor Díaz en caso de que sufriera una contingencia. Chico ha jugado de lateral derecho, Menosse jugó en la izquierda en su equipo argentino. Pedro podría cumplir. También está el chico del filial, Antonio, que juega hoy ha entrenado con nosotros”.

MÁS CONFIADO FUERA TRAS GANAR. “Siempre hay motivos para ganar. Ganar fuera te puede liberar. Pero si no les das continuidad volverá de nuevo la versión. Intentaremos lograr los tres puntos sin pensar que ya hemos ganado fuera”.