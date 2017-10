Granada CF Ingason no puede completar una semana gloriosa y lamenta una derrota ante el Rubin Kazan El ex rojiblanco, que se clasifició para el próximo Mundial con la selección de Islandia, no pudo completar en el Olimp-2 Stadium una semana redonda en lo personal al caer su equipo derrotado ante la escuadra en la que juega el también ex rojiblanco Rubén Rochina ANTONIO NAVARRO Miércoles, 18 octubre 2017, 00:56

El ex jugador del Granada Sverrir Ingi Ingason pudo completar el pasado domingo una semana inolvidable después de haber sido testigo directo de cómo su selección, Islandia, se clasificaba matemáticamente para el Mundial de Rusia 2018 al superar a Kosovo por dos tantos a cero.

Ingason, que jugó los once últimos minutos de aquel compromiso internacional, fue titular en el duelo de la liga rusa en el que su actual equipo, el Rostov, se enfrentó a uno de los equipos más potentes del fútbol ruso: el Rubin Kazan.

En el equipo que dirige Leonid Kuchuk el central islandés actúa como único central en un esquema 3-4-3 pero en el citado encuentro, en el que reinó la igualdad durante muchos minutos, M´Vila marcó el tanto de la victoria en el ecuador del segundo tiempo para un Rubin Kazan que supo agazaparse en el área durante los últimos minutos de partido y conservar su mínima renta (0-1 final).

De esta forma, Ingason no pudo concluir una semana inolvidable para el fútbol islandés con un buen resultado ante el Rubin Kazan en el que juega otro ex rojiblanco, Rubén Rochina, que no tuvo minutos en este partido. Tras este resultado el Rostov de Ingason es undécimo en la liga rusa con 16 puntos (tres por encima del descenso) mientras que el Rubin Kazan de Rochina ha quedado instalado en la octava posición con 17 puntos (cuatro por encima de la zona de descenso y cuatro por debajo de la zona de UEFA Europa League).