Granada CF “Individualmente viví un buen año en el Granada CF” Pereira, frente a Danilo durante un partido con el Granada CF. / REUTERS El volante Andreas Pereira refiere que con los rojiblancos” vivió una “temporada difícil” de la que pudo sacar “buenas cosas” SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 21:04

El volante belga-brasileño Andreas Pereira no olvida su paso por el Granada CF en la semana que comenzó con buen pie después de que el pasado sábado se estrenara como jugador del Valencia en el empate de Mestalla ante el Atlético de Madrid (0-0).

“Fue una temporada difícil en el plano individual, pero pude sacar buenas cosas, trabajar fuerte y demostrar a todos lo que puedo ser. Como equipo estuvimos un poco mal. Individualmente fue un año bueno para mí”, comentó el futbolista propiedad del Manchester en una entrevista concedida al diario Marca.

En la charla, el jugador también señaló que poco a poco se va haciendo a su nuevo destino. “Las sensaciones son muy buenas, el estadio, la afición... Me estoy sintiendo bien, pero me tengo que acostumbrar al calor, aunque todo está yendo bien. Me ha encantado el ambiente de Mestalla”, dijo después de aclarar que “no me molestó” que el técnico de los ‘reds’ José Mourinho dijera que no entendía que se quisiera marchar.

“A mí no me dolió. Hablé con él antes de venir aquí. Por un lado estoy contento porque él me quiere y pienso que, si no soy un jugador bueno, no habría querido que me quedara. Entonces yo pienso por el lado positivo. Si pensara en negativo puede que eso te duela, pero para mí es algo bueno. Hablé con él antes de venir aquí y quiero trabajar fuerte y quedarme todo el año. Estoy centrado en el Valencia”.