Granada CF Indignación en Málaga con Adalberto Peñaranda Sus continúas ausencias en los entrenamientos del equipo han provocado malestar entre la directiva y la plantilla del club malaguista ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 13 febrero 2018, 02:15

El Málaga de José González atraviesa una situación crítica, es colista de Primera a siete puntos de la salvación, y el comportamiento del ex delantero del Granada Adalberto Peñaranda no está ayudando a mejorar la situación sino todo lo contrario.

Y es que según apunta el diario Sur el futbolista venezolano "tiene hartos a los dirigentes deportivos e incluso a los propios compañeros de la plantilla por su indisciplina. Sus injustificadas ausencias de los entrenamientos van camino de desembocar en la consiguiente multa, aunque no suponen nada nuevo para el actual entrenador, José González, que en la recta final de su etapa en el Granada ya tuvo problemas con el medio punta venezolano".

Desde la ciudad malagueña se recuerda que la etapa de Peñaranda en el Granada no fue tan exitosa desde que "firmó su primer contrato como profesional y se apalabró su salida al Watford". Peñaranda pasó a ser sustituido en casi todos los partidos e incluso pasó a ser suplente antes de que un choque fortuito con su compañero Isaac Success, que ahora también milita en el club blanquiazul, dejara al nigeriano en la enfermería durante los últimos partidos y le abriera de nuevo las puertas de la titularidad.

El caso es que en el Málaga no están nada satisfechos con un Adalberto Peñaranda que, según la citada fuente, percibe en el Málaga "casi el doble" de su salario en el Watford y cuya continuidad en el club de Martiricos "tuvo un coste elevadísimo, en torno a tres millones entre los distintos conceptos, y desde luego no ha tenido reflejo en el terreno de juego pese a que Míchel lo repescó cuando comenzó el campeonato al ver su implicación. Eso sí, fue después de que el futbolista se trajera a su familia más directa a vivir con él a Málaga y de que se pusiera manos a la obra para rebajar considerablemente su peso. Entonces, por primera vez, se detectó entre los responsables del equipo que estaba por la labor. Aun así, la titularidad de Peñaranda no se reflejó en goles o ‘asistencias’ hasta que una lesión en el ecuador de la Liga volvió a dejarlo en el dique seco. Fue, paradójicamente, coincidiendo con la llegada de Jose, que obviamente esperaba recuperar de él su mejor versión. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario. La actitud del venezolano en las últimas fechas, con ausencias injustificadas en los entrenamientos, va a pasarle factura porque en el Málaga no están dispuestos a que en plena situación de zozobra deportiva el ambiente interno se enrarezca aún más".