Independiente, contra el mazazo de cuatro años de sanción a ‘Tin’ Angulo por el positivo por cocaína La formación ecuatoriana anuncia estar “trabajando conjuntamente con los abogados” para replicar la sentencia del TAS, que debería ser inapelable por ser de última instancia SERGIO YEPES Domingo, 24 diciembre 2017, 10:05

El club ecuatoriano Independiente del Valle está por la labor de tratar de desactivar la bomba que supuso que el TAS castigara con cuatro años de sanción por dar positivo por cocaína al exdelantero del Granada CF José 'Tin' Angulo, que es a quien estuvo empleando desde el pasado mes de agosto.

De hecho, tras conocer la noticia del mazazo lanzó un comunicado a redes en el que anunció su firme intención de pelear el caso. "Pese al sentimiento de consternación que ha provocado dicha información, Independiente del Valle está en estos momentos trabajando conjuntamente con sus abogados en las opciones y acciones que se deben tomar en este caso. El club respaldará y apoyará a José en estas circunstancias, siempre valorando por sobre todas las cosas su bienestar como persona".

En cualquier caso, la formación sudamericana parece atada de pies y manos. Y todo, porque la resolución del TAS, que acogió el caso tras una apelación de la FIFA al castigo de un solo año emitido por la Conmebol, es inapelable por ser de última instancia.

Hasta el conocimiento de la nueva sanción Angulo no había conseguido recuperar el nivel mostrado en su anterior ciclo como futbolista, el que motivó que el Granada CF estuviera dispuesto a incorporarlo a su disciplina. Y esto es así porque en una competición tan modesta como es la Primera ecuatoriana no pasó de disputar once partidos, siete en régimen de titular, para el total de un gol.