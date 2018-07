Granada CF Las incógnitas del muro rojiblanco P. V. / GCF Germán Sánchez es el único central que tiene garantizada la continuidad en el primer equipo. Se sigue buscando salida para Menosse y Saunier, quien está con molestias Miércoles, 18 julio 2018, 01:31

De los cinco centrales naturales que están haciendo la pretemporada con el Granada, el único que tiene sitio fijo en la próxima plantilla es Germán Sánchez. La historia del gaditano es curiosa, pues la campaña pasada fue la tercera opción en la mayoría de partidos, casi siempre a la sombra de Chico Flores y de Matthieu Saunier. La marcha de su paisano al Rubin Kazán tras acabar contrato y la posición del francés, al que se busca otro destino por su alto salario, deja a Germán como la opción más sólida. Menosse, la cuarta alternativa de la plantilla que acabó la última Liga, también está en la rampa de salida.

Dos futbolistas más están intentando ganarse una plaza. Son los canteranos Pablo Vázquez y Héctor Martínez. Parecía que el primero partía con firmes opciones de quedarse tras volver de su cesión en el Alcorcón. De hecho, está estipulado que o se le hace ficha con el primer equipo o tendrá que salir en préstamo. La previsión es que continúe salvo cambios drásticos, pero la dirección todavía no lo da por hecho. Tanto él como Héctor están siendo chequeados por el entrenador Diego Martínez y no se tomará una decisión categórica sobre su futuro hasta que pasen los primeros compromisos veraniegos. «La defensa es actitud y sentir. Es vivirlo», enfatizó el preparador durante la sesión de ayer en un ejercicio de protección de su portería.

La cúpula intenta agilizar la situación con Menosse y Saunier. El pase del uruguayo al Belgrano argentino parecía cercano desde hace días, pero de momento no ha cristalizado y se sigue ejercitando con sus compañeros. El galo no se entrenó ayer, ya que sufrió molestias en la sesión vespertina del lunes. Son de tipo muscular y afectan a su aductor derecho. Las lesiones son el gran problema del que posiblemente sea el defensor más elegante del grupo, pero que no suele soportar un curso completo sin resentirse.

El Granada, mientras tanto, tiene puesto un ojo en Rodrigo Tarín, joven zaguero recién fichado por el Leganés, que podría llegar como cedido. De momento es uno más en la pretemporada de los pepineros. En cualquier caso, si Menosse y Saunier salen no sólo aterrizaría un fichaje. El club iría a por otro jugador con algo más de experiencia.