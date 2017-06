GRANADA CF Iñaki Bollaín recibe el alta hospitalaria El ex rojiblanco agradece el apoyo recibido en los últimos días y recuerda su etapa en Granada como “perfecta” ANTONIO NAVARRO Lunes, 26 junio 2017, 23:19

El 25 de junio de 2006 el Granada CF ascendió de Tercera a Segunda División B tras 19 años de desencantos, después de superar en el Nuevo Los Cármenes por 3-0 al Guadalajara en uno de los encuentros más recordados del coliseo del Zaidín.

Iñaki Bollaín (Laredo, 1974) participó en aquella gesta y recientemente ha pasado unos días malos tras padecer un infarto durante la semana pasada, que lo obligó a ser operado y a quedarse ingresado en el hospital de Valdecilla. Ahora celebra que ha recibido el alta médica, aprovecha nuestra llamada para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de los aficionados y repasa con IDEAL cómo fue aquella inolvidable fecha de hace 11 años.

-¿Cómo estás Íñaki?

He recibido el alta ya y me encuentro mucho mejor, animado. Se puede decir que ya he jugado la primera parte del partido y ahora, tras un paso por el vestuario para hacer unos retoques a mis 42 años, espero jugar y disfrutar la segunda.

-Has recibido muchos mensajes de cariño y en redes sociales han sido muchos los aficionados del Granada y del Racing que se han preocupado por ti…

-Sí, desde luego doy las gracias a todos por los ánimos. El otro día hable con El Diario Montañés y les he agradecido su interés. En Granada también me consta que os hicisteis eco de la noticia y solo puedo agradecer el apoyo.

-Se han cumplido once años del Granada-Guadalajara. ¿Qué recuerdos guardas del 25J de 2006?

Uff… La llegada al campo fue espectacular. El partido fue una comunión perfecta de jugadores, cuerpo técnico, directiva… Recuerdo que pasamos mucho sufrimiento pero ver Los Cármenes lleno, ver las caras de felicidad de la afición del Granada después de tantos años de sinsabores y ser partícipe de eso no se paga con dinero.

-Fue un año duro en Tercera pero al final mereció la pena por conseguir el premio soñado ¿no?

Sí, fue un año duro en Tercera pero que juegues en una categoría no es lo más importante. La directiva de Paco Sanz, los jugadores, los entrenadores que tuvimos (Kiki Barón y José Víctor)… Nos esforzamos mucho y Granada ha sido uno de los sitios donde más a gusto me he sentido como futbolista. Ahora mismo recuerdo a Granada como una ciudad perfecta con una afición perfecta.