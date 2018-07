Entrevista con Diego Martínez «Es importante partir de cero, regenerarnos, limpiar la cabeza» Diego Martínez posa sonriente junto a los campos de entreno de la ciudad deportiva del club. / ALFREDO AGUILAR El técnico del Granada pide respetar la Segunda, «porque si no te castiga» y asume que necesita como poco un defensa RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 22 julio 2018, 01:10

Es el entrenador más joven de Segunda división a sus 37 años, pero encauza su tercera temporada en la categoría. En la primera debutó por el ascenso del Sevilla Atlético alcanzando una solvente permanencia. La segunda le dejó un sabor agridulce con Osasuna, uno de esos 'grandes' de la categoría venidos de Primera. Por un punto no disputó el 'play off'. Ahora tiene un reto parecido en Granada, aunque se diga con la boca pequeña, en la tierra donde se formó.

–¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando trabaja justo al lado de donde estudió?

–Los primeros días se me venían muchos recuerdos. Me considero un hijo de la Facultad del Deporte, que está justo al lado. Es una mezcla de ilusión y emociones.

–¿Por qué es especial volver a Granada?

–Viví una etapa crucial en la que empecé mi sueño como entrenador. Antes de esto, quise estudiar aquí. He conocido a mi mujer, tengo muchos amigos... Era volver al origen. Soy joven y he tenido una trayectoria profesional con muchas experiencias, pero regresar a Granada supone algo especial. La siento como mi hogar.

–¿Le perjudica el cliché de haber pasado por el fútbol modesto provincial?

–Lo importante no es lo que piensen de uno cuando llega a los sitios, sino cuando se va. Ojalá pueda estar mucho tiempo, pero lo fundamental es lo que muestras en el día a día. Mucha gente me recuerda en el Imperio, Arenas o Motril, pero luego estuve en el Sevilla, de ayudante de Emery y Míchel; conseguí la Copa de Campeones con los juveniles; luego el ascenso con el Sevilla Atlético, que nadie lo esperaba; y algo distinto en Osasuna, con una idiosincrasia particular. Es un abanico enriquecedor. El hecho de enfrentarme a un reto diferente es algo que siempre tengo en cuenta al elegir mi destino.

–¿Hay que pensar tanto en lo de dentro como en lo que rodea al equipo?

–Es muy importante, porque la idiosincrasia no sólo tiene que ver con la historia del club, sino con la percepción reciente. Es fundamental regenerarnos, partir de cero, limpiar la cabeza. No es bueno cargar la mochila de expectativas irreales o necesidades que no vienen al caso. No te ayuda. Hay que atender a lo que rodea y que todos nos identifiquemos, pero la mejor manera de conectarnos es que el equipo transmita una imagen reconocible. El resultado es una consecuencia que depende de muchos factores.

–¿Qué lecciones sacó de su experiencia en Osasuna?

–Se aprende siempre, de los errores y los aciertos. Firmo que cuando me toque no cumplir un objetivo sea sólo por un punto o un gol. Es duro, pero fue así. El gol que encajamos en Soria en el minuto 92 de córner es lo que nos dejó fuera del 'play off'. Encierra una enseñanza, y es que la línea del éxito es fina y que los detalles son importantes. Tener la mentalidad adecuada para que, ante la frustración y la derrota, mantener tus ideas, resistir ante las adversidades. La categoría es tremendamente igualada e imprevisible.

–Dice Óscar Cano que en Segunda lo importante es soportar los periodos depresivos. Que hasta los equipos que ascienden directos pueden estar semanas sin ganar.

–Es una liga muy larga y no hay estatus. El Rayo estaba penúltimo en la jornada 29 cuando bajó. Esta temporada ha subido. El Numancia, que ha disputado 'play off' este año, perdió en los últimos partidos con dos descendidos como Sevilla Atlético y Lorca. El Zaragoza, que lo ha disputado también, en la primera vuelta estaba con pocos puntos por encima del descenso. El Valladolid estuvo lejísimos y ha subido. Aquel equipo que sepa tener la humildad suficiente de saber que las derrotas van a a llegar y tener la fuerza para mantener la serenidad cuando ocurra, saldrá adelante. Por esto los entornos son importantes, porque lo magnifican todo. En otros equipos sin tanta repercusión esos tropiezos no se convierten en tragedias. Hay un tipo de jugador, sobre todo de mediocampo en adelante, que necesita de esa dosis de confianza que le proporcione atrevimiento. Pero si el ambiente no es bueno y cuando se falla un pase hay murmullo, no todos lo encajan igual. Estamos en Segunda porque somos de Segunda. A lo mejor Cristiano o Messi se sobreponen, pero a los de aquí les cuesta más.

–¿Cómo se adapta un equipo que ha dependido de un futbolista anárquico aunque genial como Machís?

–Lo primero es que somos un equipo diferente. Tenemos que reinventarnos y no podemos buscar adaptaciones. No es pensar que somos diferentes porque no tenemos a alguien, sino que partimos de cero y tenemos que construir sobre ello. Queremos crecer con las fortalezas que tenemos. Da gusto ver entrenar al equipo, hay un ritmo y un nivel técnico buenos. Ahora tenemos que ser equilibrados. No podemos sacar muy buena nota en algunas facetas y no llegar a unos mínimos en otras. El protagonista es el jugador, pero el equipo nos hace mejores a todos. No es una frase hecha, porque jugar en equipo conviene. Para esto hay que entrenar y competir de manera acorde.

–¿Cuáles son esas fortalezas?

–Esperemos que las descubráis con el tiempo (risas). Soy más de hechos.

–¿Están las cosas al nivel que preveía a esta altura?

–Lo más importante es descubrir cómo son mis futbolistas. Una cosa es ver cómo juegan y otra saber cómo son. Lo que sienten, qué velocidad de aprendizaje tienen, qué pueden dar que aún no han dado, cómo mezclan entre ellos. Esta es la principal labor, con la dificultad de que la plantilla no está cerrada y habrá altas y bajas. Son situaciones incómodas para todos.

–¿Quién le ha sorprendido más?

–El equipo. No me gusta individualizar. El nivel técnico es bueno y hay hambre. Ahora hay que mantener esto cada día. La ambición no es marcar un objetivo a un año vista, sino levantarte cada mañana a dar lo mejor de ti. Esto es la profesionalidad.

–¿Satisfacen sus necesidades los primeros fichajes que se han sumado?

–No son sólo las mías, son las del proyecto común. Estamos satisfechos. Una cosa son las necesidades que analicemos y otra a lo que podamos acceder. Tenemos situaciones de gente que no sabemos si se quedarán o no. Esto provoca un efecto cascada. Dependiendo de ello, encajaremos el puzle. Estoy contento con los que han llegado. Vienen con necesidad de reivindicarse por distintos motivos. Quieren mostrar su valía. Palpo que hemos acertado.

–Tiene a varios canteranos. ¿Se quedará alguno más de los previstos?

–No me gusta diferenciarlos. Para mí a día de hoy son miembros de la plantilla. Los del filial no vienen a hacer la pretemporada, si no a competir por un puesto. Luego hay una competencia. Así es el fútbol profesional, al que no todo el mundo accede al mismo tiempo. Ya tomaremos decisiones. Tampoco creo en que debuten para cumplir, sino en su consolidación. Que pensemos que vienen para quedarse.

–¿Qué puestos le gustaría reforzar?

–Hay zonas claras, como el centro de la defensa, por las salidas. Tenemos que estar atentos al mercado porque no es fácil. No somos el único equipo que busca centrales. Vendrá algún jugador. El club se ha movido rápido en las llegadas, pero ahora hay que concentrarse en las salidas. Para un entrenador siempre es mejor tener a los nuevos pronto para generar automatismos.

–¿Llama mucho a Borja Lasso y Fede San Emeterio, jugadores suyos en el Sevilla Atlético?

–Es curioso cómo me relacionáis con jugadores que hemos tenido (risas). Te podría nombrar otros muchos, también de Osasuna, con los que tengo bueno relación. Ni ellos ni yo tenemos mucho tiempo para hablar.

–¿Qué idea de juego quiere aplicar en el Granada?

–El equipo técnico tiene claras las facetas en las que tenemos que crecer y por dónde tenemos que ir, pero estamos permeables a la respuesta de los futbolistas, trabajando con ellos. Desde fuera hay jugadores que piensas que te pueden dar unas cosas que luego no te dan y al revés. Gente que aprende rápido, que tiene un gran nivel de atención, que puedes convencer de que jueguen en otra posición.

–Se le ha visto ensayar con un 4–4–2. ¿Es el sistema que le atrae?

–Podemos jugar de diversas maneras. Lo importante son las características de quienes ocupa cada puesto. También tener recursos para sorprender en un partido.

–¿Lo de Baena como central fue una mera probatura?

–Queremos conocerlos a todos y a lo mejor descubrir facetas desconocidas. No sólo Baena, sino con el resto. Cuando diseño la pretemporada elijo varios tipos de rivales. Quiero ganar, pero no me obsesiono con el resultado. Probaremos diversos sistemas, queremos verlos en distintas situaciones.