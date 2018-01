Granada B Hora de intentar un salto hacia arriba Héctor controla el balón durante un ataque del filial rojiblanco frente a El Ejido en la Ciudad Deportiva. / ALFREDO AGUILAR El Granada B, séptimo clasificado, visita al cuarto con «ganas de revancha» | El filial rojiblanco viajará a La Condomina con la idea de dar la sorpresa ante un 'gallito' y dejar su permanencia encarrilada ANTONIO NAVARRO Domingo, 7 enero 2018, 01:49

Arranca la segunda vuelta del campeonato en el Grupo IV de Segunda División B y el Granada B intentará conseguir su primera victoria del nuevo año en casa de un UCAM Murcia que llega a esta cita en cuarta posición, marcando la frontera entre los equipos que jugarán los 'play offs' de ascenso a la Liga 1|2|3 el próximo mes de mayo y aquellos que no lo harán.

El conjunto de Pedro Morilla acumula tres jornadas consecutivas sin ganar y en la primera vuelta cayó ante este mismo rival, pero intentará explotar sus virtudes para lograr un triunfo que lo dejaría a dos puntos del equipo universitario y prácticamente le aseguraría la permanencia en la categoría de bronce una temporada más.

UCAM Murcia Peña, Kitoko, Fran Pérez, Dani Pérez, Rafa Páez, Víctor García, Vivi, Urko Arroyo, Isi Ros, Marc Fernández y Arturo. Granada B Aarón, Antonio Marín, Fran Serrano, Pablo Vázquez, Carlos Neva, José González, Isi, Andrés, Pablo González, Casi y Grande. Árbitro Varón Aceitón (colegio balear). Estadio y hora La Condomina, 17:30 horas.

Para lograrlo el cuadro rojiblanco seguro que intentará volver a mostrarse sólido en defensa y es que las cifras no engañan: el filial ha encajado 15 goles en 19 partidos (0,8 por partido) y es el tercero menos goleado del grupo únicamente por detrás del Extremadura, que ha recibido catorce, y del Melilla, que encajado doce. De hecho, en el amistoso que disputó en Navidad ante el Real Jaén el filial granadino tampoco sufrió atrás y demostró por qué atesora las buenas cifras comentadas anteriormente.

Carlos Neva, de inicio

En el apartado de bajas el técnico murciano José Miguel Campos, ex del filial y ahora preparador del UCAM, no podrá contar ni con los lesionados Germán y Góngora ni con el sancionado Carlos Moreno. Por su parte, el entrenador del filial rojiblanco, Pedro Morilla, no podrá alinear a Adri Castellano por sanción, por lo que es previsible que alinee a Carlos Neva en el lateral zurdo del equipo. Por su parte, Migue Cobo es duda hasta última hora por haber padecido un proceso gripal que le ha impedido entrenar con normalidad durante la semana que hoy finaliza.

Morilla ha señalado en la previa del choque que sus jugadores se encuentran preparados para «dar guerra» en La Condomina ante un UCAM Murcia del que recuerda que «se puede decir que casi tiene obligación de jugar play-offs y de intentar ascender».

Sacarse la espina

El preparador rojiblanco pronostica que sus futbolistas van a encontrarse «con un equipo experto, recién descendido y con el que en la primera vuelta hicimos méritos como para no perder». Los rojiblancos y el equipo universitario disputaron un encuentro muy igualado en Los Cármenes durante la jornada uno del campeonato, pero un gol de Arturo decidió un duelo que perfectamente podría haber concluido con otro resultado. Es por eso que el técnico del filial granadino indica que sus jugadores viajarán a Murcia «con ganas de revancha, de devolverle la moneda y con las ganas que tienen los chavales vamos a competir seguro y ojalá estemos cerquita de traernos algo positivo para Granada».

Si los granadinos consiguen su objetivo no solo sumarán treinta y un puntos en veinte jornadas -lo que le haría tener la permanencia prácticamente en el bolsillo- sino que además podrían terminar la jornada a dos puntos de la cuarta plaza, lo que sin duda invitaría al plantel rojiblanco a luchar por metas más ambiciosas. Mantener su solidez defensiva, crear más ocasiones de gol y mejorar sus índices de efectividad son los objetivos a perseguir por un filial al que ahora se le presenta una ocasión propicia para dar un salto hacia arriba en la clasificación.