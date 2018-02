PRESENTACIÓN Hjulsager: "Estoy totalmente preparado para jugar el sábado" PEPE VILLOSLADA/GCF El mediocentro danés subraya que "era una buena opción para mí venir aquí este año" porque ha seguido al Granada y "me gusta el equipo" ANTONIO NAVARRO Jueves, 1 febrero 2018, 19:16

Andrew Hjulsager ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Granada y en su comparecencia ante los medios han estado presentes el vicepresidente el club Kangning Wang, el director general Antonio Fernández Monterrubio y la directora de marketing y comunicación Paula de la Peña.

El director deportivo del club, Manolo Salvador, también ha estado en la mesa junto a los jugadores presentados y le ha dicho a Hjulsager que "el Celta no nos ha dado ninguna opcion de comprarte a final de temporada pero estará orgulloso de que hayas vestido esta camiseta".

El propio futbolista declaró estar "contento por estar aquí para ayudar al equipo" y comentó lo siguiente:

-¿Te sientes listo para jugar el sabado?: "Por supuesto estoy totalmente preparado para jugar el sábado. Si el entrenador asi lo considera así lo haré porque yo estoy al cien por cien, plenamente preparado para participar en el próximo partido".

-¿Cuál es tu posición ideal?: "Para mí lo más importante es que el entrenador cuente conmigo. Me adapto a cualquier posición, ya seaa jugar por la derecha o por la izquierda, pero lo más importante es que el entrenador cuente conmigo".

-¿Por qué aceptas la oferta de un club de Segunda estando en Primera División?: "El Granada es un gran club, ha jugado en Primera división hace poco, yo lo he visto jugar este año y considero que era una buena opción para mí venir aquí este año porque me gustaba el equipo".

-¿Se te hizo muy larga la espera antes de llegar?: "Sí. Me hubiera gustado venir aquí cuanto antes para poder jugar. Al final la espera ha sido un poco más larga de lo que esperaba pero estoy contento".

-¿Por qué no has tenido más minutos en el Celta y cómo ha sido tu recibimiento en Granada?: "El entrenador no me usó más, fue su decisión y por eso no he jugado. Esta mañana me he sentido muy bien, estaba un poco cansado por el viaje de noche pero el entrenador y mis compañeros me han acogido bien".