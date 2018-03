Próximo rival Hidi se perderá el partido al marchar con Hungría Se tiene que ir el mismo domingo RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 13 marzo 2018, 02:03

Aparte de las ausencias que tiene en vanguardia, el Oviedo no podrá contar con uno de sus dos internacionales. Es el caso del húngaro Hidi, que tendrá que ir con su selección el mismo lunes. No tendrá problemas para jugar Mariga, que irá con Kenia. Ninguno fue titular en Tenerife. Hidi no estuvo citado.