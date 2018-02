Granada CF «Lo estamos haciendo regular pero estamos a 4 puntos del ascenso directo» Kunde, Chico Flores y Álex Martínez rodean al árbitro tras expulsar a Peña. / Alfredo Aguilar José Luis Oltra considera que la expulsión de Peña es «injusta» y que el presupuesto y «venir de Primera no te da nada» CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Domingo, 4 febrero 2018, 03:26

Con un partido tan accidentado en los últimos minutos mucho había que comentar con José Luis Oltra tras el mismo. El técnico valenciano explicó que su ausencia en el área técnica en los minutos finales se debió a que «estoy con poca voz y llevo toda la semana mal, y he mandado a Emilio (Isierte, segundo entrenador) a dar voces. No me quedaba casi voz». Del banquillo «han expulsado a Roberto (Navajas, entrenador de porteros) por un enfrentamiento con otro banquillo».

Sobre la expulsión de Sergio Peña, Oltra, que no suele valorar la actuación arbitral, se sinceró al asegurar que «es muy rigurosa, muy injusta. Quiero pensar que el árbitro no sabe que tiene amarilla. El jugador antes de sacar el cartelón se separa un poco. Si entiendes que es antideportiva, tienes que dar más tiempo de añadido. Y eso lo que nos ha hecho sufrir». Además, la falta en la que nos meten el gol, el cuarto árbitro dice que toca balón. El gol viene de una falta que no es falta». Tocó sufrir en un partido que, a su juicio, estaba «muy controlado», con una primera parte «muy buena, dos golazos, y otra vez en la segunda parte no acabas de salir». A pesar de ello «tampoco hemos pasado grandes apuros, ha faltado estar más juntos y tener más el balón. El empate habría sido muy injusto». Es lo que toca vivir, «partidos de urgencia, de obligación».

Aunque no precisó si se va a recurrir la segunda amarilla a Peña, «es algo que no me compete», sí admitió que espera que se haga. El rendimiento del peruano y de Machís no pasó desapercibido: «Han marcado las diferencias», admitió. Cuestionado sobre si había habido toque de atención, Oltra puntualizó que «también hablé la semana de Barcelona. ¿Cuál fue la buena? Hay estados de forma, de ánimo. La victoria tiene muchos padres. Adrián ha hecho un trabajo extraordinario. Y los minutos de Joselu han sido sensacionales».

En cuanto a las dos versiones que de nuevo dio el Granada en cada parte, Oltra insistió en que «el rival también juega y el resultado está en el marcador. En la primera parte el equipo tiene que buscar la victoria, si no marca dos golazos a lo mejor no se ve tan bien la primera parte. En el descanso hemos hablado de seguir compitiendo, de no regalar al rival y de no meternos atrás, pero no hemos tenido esa determinación para salir. Tampoco ha sido un dominio abrumador del rival. El fútbol es mucho más complejo», detalló.

En los últimos partidos la afición ha silbado situaciones que no entendía y por ello ha sido cuestionado el entrenador del Granada: «Soy muy respetuoso con la gente, lo importante es el equipo, no yo. Sí he visto a una afición rugir, animar, meter presión en los últimos minutos. Lo estamos haciendo regular pero estamos a cuatro puntos del ascenso directo. El presupuesto y venir de Primera no te da nada. Es nuestra historia. Lo estamos haciendo bien en casa y tenemos que mejorar fuera. Si algo tengo es experiencia. Cuesta mucho, la Segunda es muy traicionera».