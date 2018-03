Segunda B El Granada B vuelve a la Ciudad Deportiva para curar sus heridas Falta al filial rojiblanco en el partido disputado contra el Córdoba B en la ciudad deportiva del club granadino. / Ramón L. Pérez El filial rojiblanco buscará volver a la senda de la victoria y arrimarse a la zona alta tras la derrota con el filial de Las Palmas ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 4 marzo 2018, 02:45

El Granada B regresa este domingo a una Ciudad Deportiva en la que aún no ha perdido como local esta temporada y lo hace frente a un Jumilla muy necesitado de puntos y con la incógnita de hasta qué punto afectará la meteorología a la disputa del partido. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no son demasiado optimistas y pronostican que, a pesar de la lluvia caída ayer, aún se esperan más precipitaciones y rachas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora, por lo que si se cumplen el partido será todavía más difícil para ambos equipos.

El filial rojiblanco llega a la cita queriendo olvidar el tropiezo de la semana pasada ante el filial de la UD Las Palmas en un partido que se disputó en lunes por el temporal previsto durante el pasado domingo en las Islas Canarias. El filial amarillo, mucho más necesitado que un Granada B que pelea por unos play-offs de ascenso que no eran la meta prevista al inicio de la campaña, demostró que en este Grupo IV de Segunda B no hay rival pequeño a pesar de la situación de unos y otros en la tabla clasificatoria.

Baja de Diego Ruiz

Si el análisis se centra en los números el duelo de este domingo tiene bastantes similitudes con ese choque ante Las Palmas Atlético, puesto que el filial granadino llega en sexta posición y con posibilidades de entrar en zona de fase de ascenso mientras que su rival, en este caso el Jumilla, se presenta al envite como decimoctavo clasificado con 28 puntos, a uno de la decimosexta plaza (promoción de descenso) y a tres de la salvación directa.

En el Granada B el técnico Pedro Morilla recuperará para este partido a David Grande, que se perdió el anterior compromiso liguero por sanción. La única baja confirmada es la del defensa Diego Ruiz, que se perderá éste y probablemente el próximo partido por un esguince de rodilla. En el once titular podría reaparecer Caio Emerson, que debutó con victoria ante el Extremadura, pero que en la pasada jornada se cayó del once en beneficio de Jean Carlos, que no tuvo demasiado protagonismo. En el Jumilla dos futbolistas serán duda hasta última hora por diversas molestias: el veterano central Catalá y el mediocampista Chupe. El técnico vinícola José Francisco Grao 'Pato' ha apuntado en la previa del encuentro que el Granada B «tiene un buen equipo» y es «un filial con jugadores de bastante calidad». Su homólogo en el banquillo rojiblanco, Pedro Morilla, también ha incidido en las virtudes del rival al señalar que «el Jumilla es un equipo difícil, que está luchando por salir de los puestos de abajo. Tiene una plantilla hecha, a priori, para otras metas y aunque ahora mismo está abajo nos lo va a poner complicado».

El preparador del Granada B ha subrayado que el cuadro murciano es un equipo «veterano y experto» pero no tiene dudas acerca de la capacidad futbolística de sus hombres, y apunta que darán «el 200%» porque tienen «las cosas claras y la idea de competir partido a partido».