GRANADA CF El Granada viajará la próxima temporada a las Islas Canarias El Getafe asciende a Primera tras remontar su eliminatoria ante el Tenerife, que será rival de los rojiblancos en la Liga123 ANTONIO NAVARRO Granada Domingo, 25 junio 2017, 00:14

El Getafe CF vivió este sábado una noche mágica al remontar en el Coliseum su eliminatoria de ascenso ante el Tenerife (3-1) y subir a la máxima categoría, dejando al equipo tinerfeño en Segunda División.

El ex rojiblanco Juan Cala, que ha sonado como posible refuerzo para el Granada y que no jugó el partido definitivo por lesión, declaró a la conclusión del mismo en Movistar Partidazo que después de regresar a Primera con el equipo azulón, con el que descendió la pasada campaña, ahora "me puedo ir tranquilo. A toda mi familia le tengo que agradecer el ascenso y decir que a partir de ahora van a disfrutar mucho".

Pepe Bordalás, que hace unas semanas llegó a estar en las quinielas del banquillo del Granada, entrenará en Primera pues tiene contrato con el equipo azulón y el presidente Ángel Torres declaró a la conclusión del encuentro que seguiría siendo entrenador del Getafe "si él quiere", algo que Bordalás ya ha confirmado públicamente.

La otra cara de la moneda fue el no ascenso del CD Tenerife, en el que también juega el ex del Granada Carlos Ruiz. El conjunto canario será rival del equipo granadino la próxima temporada en la categoría de plata.