Probabilidad Al Granada no le hubiera valido ni ganar para jugar la promoción Salía perdiendo en cualquiera de los dos triples empates a lso que podía aspirar en caso de vencer también al Cádiz RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 29 mayo 2018, 01:21

Al Granada, décimo en la clasificación, no le hubiera valido ni ganar al Sporting de Gijón para disputar la promoción de ascenso. Necesitaba varias carambolas en la penúltima jornada, recién concluida, para que así fuera, y no ocurrieron todas las necesarias. Al descanso de los partidos sí, pero no al final.

Aun sumando tres puntos en El Molinón, los nazaríes se habrían quedado sin posibilidades. A lo máximo que podían haber aspirado es a dos triples empates, con 64 puntos sumados de tope, en los que no saldría beneficiado. Todo se debe al cruce directo en la próxima jornada entre Valladolid, sexto (64), y Osasuna, séptimo (64). Uno de esos posibles empates entre tres en los que interviene el Granada podría ser con el Cádiz (64), su próximo rival, y Osasuna, por derrota de este último, en el que se impondrían los navarros. El otro sería con Cádiz y Valladolid, en cuyo caso serían los amarillos los que irían al 'play off' junto a los rojillos.

Todo ello teniendo en cuenta también que el Numancia, octavo, tenía que perder en casa con la Cultural y el Oviedo, noveno, hacer lo propio con el Huesca en la fecha definitiva. Ni con ello ya le serviría.

El Cádiz se la juega

El Cádiz se la juega en Los Cármenes y está obligado a ganar al Granada si quiere depender de sí mismo para disputar la promoción de ascenso a Primera. Si vence, lo tendrá asegurado. Si empata, jugará el 'play off' en caso de triple empate a puntos con Valladolid y Osasuna. No le vale el triple empate con Numancia y Oviedo y se queda fuera si hay quíntuple empate. Si pierde, no tendrían que ganar ni Numancia ni Oviedo y sería necesario que el Valladolid perdiera.