Granada B El Granada B trabaja para recuperarse del 'accidente' en Marbella Un momento del filial granadino contra el Córdoba B. / RAMÓN L. PÉREZ El filial rojiblanco recibe mañana domingo al San Fernando con el deseo de recuperarse tras encajar la goleada más abultada de la temporada ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 11:59

El Granada B no había sido superado por más de dos goles en ninguno de los 23 partidos de liga disputados hasta la semana pasada en el Grupo IV de Segunda División B, pero su visita a Marbella se saldó no solo con una derrota que dificulta al filial rojiblanco el acceso a las cuatro primeras plazas de la clasificación sino que también es el resultado adverso más abultado de esta temporada (3-0 a favor del equipo costasoleño).

El técnico del filial rojiblanco, Pedro Morilla, repasó en la jornada de ayer lo que ha sido la semana de entrenamiento del equipo granadino tras este varapalo y subrayó que, pese al golpe, sus jugadores han completado «una semana muy buena de entrenamientos». Lo ha hecho «tras la derrota más abultada de la temporada, pero sabiendo que el equipo intentó buscar un marcador positivo hasta el último momento y sabiendo también que jugamos ante un equipo como el Marbella que por presupuesto y por jugadores es de los que está obligado a estar entre los cuatro primeros a final de temporada».

No le queda otra al cuadro rojiblanco que trabajar para no repetir los mismos errores en su siguiente compromiso liguero ante el San Fernando, que se disputará mañana al mediodía en la Ciudad Deportiva y del que destaca que la última derrota «nos debe servir para aprender, para que las circunstancias que se nos dieron y que nos hicieron no estar afortunados se corrijan».

No obstante, el estratega se centra en pasar página porque en líneas generales considera que «el equipo compitió» y que «hay partidos que te salen rana como éste, pero quiero que pensemos que solo ha sido un accidente».

Para el duelo del domingo frente al equipo gaditano Morilla tendrá a su disposición a toda la plantilla y subraya que en los entrenamientos diarios los ve «con ganas de jugar, de entrar en la lista de convocados y sabeindo que el rival es muy complicado».

Precisamente acerca del adversario al que sus hombres se enfrentarán este domingo matiza que «sabe bien a lo que juega, realiza un fútbol directo pero lo tiene muy bien trabajado y de medio campo para adelante tiene futbolistas de muchísima calidad, atentos a las segundas jugadas y que cuando tienen que elaborar juego lo hacen bastante bien».

A nivel defensivo Morilla opina que el cuadro azulino hace un trabajo «fenomenal» y es por eso que «hay que saber que tendremos que hacer las cosas muy bien, que para doblegar a un equipo como el San Fernando tenemos que hacer muchas cosas en el terreno de juego y como siempre digo, tres puntos en Segunda B son oro».

El Granada B ahora mismo es séptimo clasificado y tiene la cuarta plaza a tan solo un punto, por lo que si le brinda un triunfo a su parroquia puede olvidar el último tropiezo y entrar en la zona privilegiada de la tabla.