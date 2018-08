Granada CF El Granada trabaja en su fondo de animación con el deseo de acabar con el miedo El Granada depura sus peñas para que los aficionados animen con deportividad y respeto al rival. / GONZÁLEZ MOLERO El club afirma que sólo está cumpliendo con lo que dicta su normativa, la de La Liga y el Real Decreto 203/2010 FRAN RODRÍGUEZ GRANADA. Jueves, 2 agosto 2018, 03:07

La Liga da cada año un paso más contra la violencia en los campos. El movimiento 'hooligan' y los actos de violencia verbal están bajo la lupa de la organización que dirige Javier Tebas y, por ende, de cada una de las 42 entidades que conforman la Liga Profesional de Fútbol (Primera y Segunda). Uno de los motivos que impulsó a los clubes más punteros de España a crear los fondos de animación fue controlar y unificar las peñas más animosas de cada estadio. Sin embargo, las características particulares de este graderío levantan muchas dudas.

El Granada, como equipo de plata que es actualmente, no escapa a un control que exige La Liga y abraza la propia entidad como único camino hacia un fútbol de respeto y tolerancia. El club rojiblanco sufrió en la temporada 2016/17 el mal comportamiento de algunas peñas del fondo de animación. Gerardo Morales, jefe del Área Social del Granada, aclara que al club le requerían 61.000 euros en multas y penalizaciones por insultos y acciones reprochables del sector más radical del granadinismo. «Incluso nos multaron por algunos partidos fuera de casa», dice antes de recordar que al final sólo se tuvo que pagar aproximadamente la mitad.

Aunque este pasado año, el primero en Segunda, el club no ha tenido que pagar ninguna multa de esta índole, el reto sigue siendo avanzar en la confección de una grada que esté sólo por y para animar al equipo de Diego Martínez sin rastro alguno de violencia. Para ello, se está incidiendo en la normativa y el Real Decreto203/2010, que hace referencia a la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Habrá que acudir a un mínimo de partidos y animar para renovar en el fondo de animación

Las primeras normas reflejadas en la presentación de la campaña de abonados se deben al 'plantón' que dio la grada de animación al equipo en los últimos partidos como locales. «El fondo de animación está para animar, no se puede protestar durante el partido. Pagan menos por animar al equipo esté como esté» es el mensaje del club para justificar el descuento del que gozan ciertos grupos de Los Cármenes. En el color de dicha grada habrá otro importante avance: será obligatorio vestir de rojo o con la camiseta local del Granada, sin importar el año de esta.

El Granada se fijó el día 30 de julio para reestructurar su fondo de animación. Lo primero, y apoyándose en el Real Decreto, la normativa del club y la de La Liga, ha sido el obligado requerimiento de un certificado de antecedentes penales a título particular. Realmente, se trata de una mera formalidad, pero algunas peñas se están negando. En ese caso, el club los irá redistribuyendo en diversos sectores. «No vamos a prohibir la entrada al estadio, pero tienes que cumplir un reglamento para estar en el fondo de animación. Si no, el club se encarga de resituar a los que no se adaptan a esta normativa» comenta Morales, quien asegura que no se es 'radical' en la redistribución y se mantiene a pequeños grupos de amigos o familia juntos aunque lejos de una grada de animación que está para pasarlo bien animando al equipo.

Denuncias al club

Los peores momentos se vivieron el pasado año, cuando las peñas más problemáticas amenazaron gravemente a otros peñistas del club. Según Gerardo Morales, las coacciones a un sector más joven acabaron en varias denuncias interpuestas por padres directamente al Granada CF. Este año, con mayor control sobre la grada de animación, si se repiten estos casos se denunciará por lo civil y al Comité Anti Violencia. «No puede haber miedo en el estadio, ni aceptamos cánticos violentos, homófobos y demás improperios» afirma el dirigente.

A pesar de todo, la grada de animación ya suma unos cien miembros y «hay gente que llama preguntando para inscribirse si los problemáticos abandonan el fondo. Otros lo han dejado para alejarse de los problemas» dice Gerardo, para el que la situación viene heredada por una permisividad que algunas peñas interpretaron como 'derechos adquiridos'. «El club se reserva derecho de admisión», recuerda.